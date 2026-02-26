La razón por la que Pilar Cisneros cree que quieren apurar quitarle la pensión a expresidentes

Este jueves en la reunión de jefes de fracción se habló de la posibilidad de votar en el plenario legislativo la moción del Partido Frente Amplio que tiene como fin someter a un proceso abreviado el proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes de la República.

Ante la consulta de que si podía votar la moción este mismo jueves, la diputada oficialista Pilar Cisneros se opuso.

Pilar Cisneros se opone a vía rápida para quitar pensión a expresidentes (Asamblea Legislativa)

“Nosotros estamos de acuerdo por el fondo con este proyecto, pero no estamos de acuerdo con exonerarlo de trámite, nos parece que esto tiene que ir a comisión porque evidentemente lo que nosotros percibimos, que no sé si será la intención del Frente Amplio, es una sacada de clavo contra Rodrigo Chaves y Laura Fernández, porque todos los demás ya tienen su pensión.

LEA MÁS: Banco Nacional subasta vehículos usados que van desde ¢1 millón, aquí se los mostramos

“Yo he estado inclusive revisando algunos criterios de la Sala, donde la Sala dice claramente la pensión no se le puede quitar, pero el monto sí se puede modificar y drásticamente.

La legisladora dice que la mayoría de exmandatarios tiene la pensión desde que tenían unos cuarenta años.

Lo han presentados dos veces

La diputada Rocío Alfaro, jefa de fracción del Frente Amplio, aseguró que el proyecto no es ninguna sacada de clavo.

“Necesito desmentir lo que ha dicho doña Pilar porque evidentemente es falso. Esta es la segunda vez que el Frente Amplio presenta este proyecto y la primera vez lo presentó José María Villalta en el periodo anterior, así que no es cierto que sea una sacada de clavo contra don Rodrigo y mucho menos contra doña Laura.

LEA MÁS: Si piensa que los bancos deberían devolver la plata robada de las cuentas, le tenemos excelentes noticias

Frente Amplio ha presentado dos veces el proyecto, la primera vez fue en la administración pasada. (Rafael Pacheco)

“Nosotros en este periodo lo presentamos en marzo de 2025, cuando ni por asomo se sabía que doña Laura iba a ser candidata, entonces esta idea de que son sacadas de clavo es absurdo”, manifestó Alfaro.

La frenteamplista dice que más siente que el oficialismo quiere atrasar la aprobación del proyecto de ley para que Chaves sí tenga pensión.

Al final los jefes de fracción decidieron que dejarían la votación de la moción para la próxima semana.