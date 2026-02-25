Rodrigo Chaves y Laura Fernández podrían ser los primeros presidentes en quedarse sin pensión por esta razón

Los diputados del Frente Amplio están haciendo todo lo posible por aprobar un proyecto de ley antes de que termine este periodo legislativo, que dejaría sin pensión al presidente Rodrigo Chaves y a la presidenta electa Laura Fernández.

Y es que la iniciativa tiene como fin eliminar la pensión de los expresidentes de la República, que es de aproximadamente ¢4 millones. Si se aprueba con prontitud, como lo pretenden los frenteamplistas con una moción que presentaron para darle trámite abreviado al proyecto, serían Chaves y Fernández los presidentes que “estrenarían” la directriz de la eliminación de la pensión para exmandatarios.

Laura Fernández y Rodrigo Chaves podrían ser los primeros presidentes en quedarse sin pensión. (Rafael Pacheco)

Jonathan Acuña, diputado proponente del proyecto, explica que para que la directriz se aplique al actual presidente, tendría que aprobarse antes de que deje la silla presidencial.

“Efectivamente, si aprobamos el proyecto pronto, como estamos proponiendo, de hecho estamos proponiendo priorizarlo en plenario y que lo podamos aprobar rápido, el 8 de mayo cuando Rodrigo Chaves deje de ser presidente, si ya hemos aprobado el proyecto de ley, pues ese régimen de pensiones no existiría y por tanto no tendría derecho a la pensión de expresidente”, señaló el legislador.

El proyecto de ley fue presentado por el diputado Jonathan Acuña. (Rafael Pacheco)

¿Qué pasa con las pensiones de los expresidentes anteriores?

Acuña explica que la propuesta pretende modificar también el beneficio para los expresidentes anteriores, como por ejemplo Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez y los demás exmandatarios.

“Desde nuestra perspectiva sí tiene efectos el proyecto; de hecho, en el propio proyecto lo que indicamos es que para quienes ya tienen esa pensión de expresidentes a este momento, únicamente se mantenga la pensión en el caso de que esos expresidentes tengan ingresos menores a tres salarios base y que además no tengan una pensión de primer pilar.

“Es decir, que si estos expresidentes tienen unos ingresos propios que superan esos tres salarios base, o tienen una pensión del IVM, del magisterio o del Poder Judicial, una pensión de primer pilar, entonces no se les dará más esta pensión”, agregó el legislador.

El cambios también podría afectar a los demás expresidentes. (Mayela López)

Diputado reconoce que podría darse una discusión jurídica

El legislador del Frente Amplio reconoce que el “quitarle” a un expresidente una pensión que recibe desde hace años podría generar una discusión jurídica, pero siente que el proyecto de ley lleva la razón.

“Ciertamente, sobre esta posibilidad de que tenga efectos sobre quienes ya tienen la pensión de expresidentes, pues hay alguna discusión jurídica. Desde mi perspectiva, sin duda, se puede hacer; de hecho, lo faculta un convenio de la OIT que faculta hacer modificaciones en este tipo de pensiones porque es una pensión no contributiva, es decir, no es una pensión que se hayan ganado por haber contribuido con sus recursos en un régimen de pensiones.

El Frente Amplio presentó una moción para apurar el trámite del proyecto de ley. (José Cordero)

“No, no han puesto un solo colón y por eso es posible realizar modificaciones incluso a quienes ya la tienen tal y como estamos proponiendo... Si logramos eliminar el régimen de pensiones pronto, pues en el futuro ningún expresidente lo podrá recibir. Ahí sí hay absoluta certeza, no hay ninguna discusión; ni Chaves ni ningún otro podría recibirla”, manifestó el legislador.