Chances viernes 27 de febrero: estos son los números ganadores del sorteo de la JPS

Premio mayor paga 240 millones en dos emisiones

Por Manuel Herrera

Si jugó Chances este viernes 27 de febrero, preste mucha atención a los números favorecidos en el sorteo de la Lotería Popular de la Junta de Protección Social (JPS).

A las 7:30 de la noche, desde el auditorio de la JPS, en San José, inició el juego que ya eligió los tres primeros números ganadores.

Si jugó Chances este viernes preste atención a los números ganadores.

Números ganadores de Chances

Las combinaciones premiadas del sorteo fueron:

  • Premio Mayor: número 98, con la serie 511.
  • Segundo premio: número 62, con la serie 809.
  • Tercer premio: número 46, con la serie 992.

El premio mayor de Chances paga ¢240 millones en dos emisiones, según anunció la JPS.

Próximos sorteos de la JPS

Si en esta ocasión no resultó ganador, puede volver a intentar este sábado, cuando la institución realizará el Segundo Sorteo Mundialista.

El botín para ese sorteo es de:

  • Ocho premios mayores de ¢7.5 millones
  • Cinco premios de ¢3 millones
  • Cinco premios de ¢2 millones

Además, este domingo 1 de marzo se desarrollará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional, por lo que hay varias oportunidades para tentar a la suerte este fin de semana.

¿Y el Acumulado?

El sorteo del Acumulado alcanzó un premio de 917 millones de colones; sin embargo, la bolita con la palabra “acumulado” se negó a salir una vez más.

La esfera que salió otorgó un premio extra de 2.5 millones de colones a la combinación de la serie 805 con el número 05.

