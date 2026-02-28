Chances viernes 27 de febrero: estos son los números ganadores del sorteo de la JPS

Si jugó Chances este viernes 27 de febrero, preste mucha atención a los números favorecidos en el sorteo de la Lotería Popular de la Junta de Protección Social (JPS).
A las 7:30 de la noche, desde el auditorio de la JPS, en San José, inició el juego que ya eligió los tres primeros números ganadores.
Números ganadores de Chances
Las combinaciones premiadas del sorteo fueron:
- Premio Mayor: número 98, con la serie 511.
- Segundo premio: número 62, con la serie 809.
- Tercer premio: número 46, con la serie 992.
El premio mayor de Chances paga ¢240 millones en dos emisiones, según anunció la JPS.
Próximos sorteos de la JPS
Si en esta ocasión no resultó ganador, puede volver a intentar este sábado, cuando la institución realizará el Segundo Sorteo Mundialista.
El botín para ese sorteo es de:
- Ocho premios mayores de ¢7.5 millones
- Cinco premios de ¢3 millones
- Cinco premios de ¢2 millones
Además, este domingo 1 de marzo se desarrollará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional, por lo que hay varias oportunidades para tentar a la suerte este fin de semana.
¿Y el Acumulado?
El sorteo del Acumulado alcanzó un premio de 917 millones de colones; sin embargo, la bolita con la palabra “acumulado” se negó a salir una vez más.
La esfera que salió otorgó un premio extra de 2.5 millones de colones a la combinación de la serie 805 con el número 05.