Chances viernes 27 de febrero: estos son los números ganadores del sorteo de la JPS

Si jugó Chances este viernes 27 de febrero, preste mucha atención a los números favorecidos en el sorteo de la Lotería Popular de la Junta de Protección Social (JPS).

A las 7:30 de la noche, desde el auditorio de la JPS, en San José, inició el juego que ya eligió los tres primeros números ganadores.

Si jugó Chances este viernes preste atención a los números ganadores. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Números ganadores de Chances

Las combinaciones premiadas del sorteo fueron:

Premio Mayor: número 98, con la serie 511.

número 98, con la serie 511. Segundo premio: número 62, con la serie 809.

número 62, con la serie 809. Tercer premio: número 46, con la serie 992.

El premio mayor de Chances paga ¢240 millones en dos emisiones, según anunció la JPS.

El premio mayor de los Chances este viernes 27 de febrero paga 240 millones en dos emisiones. Fotografía: Facebook JPS. (Facebook JPS/Facebook JPS)

Próximos sorteos de la JPS

Si en esta ocasión no resultó ganador, puede volver a intentar este sábado, cuando la institución realizará el Segundo Sorteo Mundialista.

El botín para ese sorteo es de:

Ocho premios mayores de ¢7.5 millones

Cinco premios de ¢3 millones

Cinco premios de ¢2 millones

Además, este domingo 1 de marzo se desarrollará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional, por lo que hay varias oportunidades para tentar a la suerte este fin de semana.

La JPS realizará este viernes el segundo Sorteo Mundialista. Fotografía: Facebook JPS. (Facebook JPS/Facebook JPS)

¿Y el Acumulado?

El sorteo del Acumulado alcanzó un premio de 917 millones de colones; sin embargo, la bolita con la palabra “acumulado” se negó a salir una vez más.

La esfera que salió otorgó un premio extra de 2.5 millones de colones a la combinación de la serie 805 con el número 05.