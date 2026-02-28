¿Cuál es la nota mínima para pasar el año lectivo y cómo se divide?

El nuevo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y la Conducta que publicó el Ministerio de Educación Pública (MEP) a unos días del inicio de clases detalla algunos aspectos que los estudiantes y los padres de familia deben tomar en cuenta.

Uno de los aspectos que establece este documento es la nota mínima de rendimiento académico que necesitan los estudiantes para aprobar el año.

Todos los estudiantes, independientemente del nivel educativo (primaria y secundaria), deben tener una nota mínima de 65 para pasar el curso lectivo.

Para aprobar el año, los estudiantes deben tener mínimo 65 en la nota del rendimiento académico. Asimismo, una buena nota de conducta también le permite pasar el curso lectivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, menciona los componentes de la calificación que los alumnos tendrán que cumplir durante este año.

Un buen rendimiento académico incluye el cumplimiento del trabajo cotidiano, tareas, pruebas, proyectos, asistencia, entre otras.

¿Cómo se dividen los porcentajes según el componente?

El reglamento del MEP detalla cómo se dividen los porcentajes según la asignatura y el nivel educativo.

Por ejemplo, en las asignaturas de Matemáticas, Estudios sociales y Educación cívica, Ciencias, Español y Lengua extranjera en el primer y segundo ciclo, es decir, primaria, los porcentajes quedaron divididos de esta forma:

Trabajo cotidiano: 50%

Tareas 10%

Pruebas (dos): 35%

Asistencia: 5%

En el caso del tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno año), los porcentajes de las asignaturas mencionadas anteriormente quedaron de esta forma:

Trabajo cotidiano: 45%

Tareas: 10%

Pruebas (dos): 40%

Asistencia: 5%

Los estudiantes de Educación Diversificada (décimo, undécimo y duodécimo año) deben cumplir con estos números en matemáticas, español, estudios sociales, biología, física, química y lengua extranjera:

Trabajo cotidiano: 35%

Pruebas (dos): 50%

Tareas: 10%

Asistencia: %

Los porcentajes cambian cuando se trata de centros educativos de diferentes especialidades. Por ejemplo, en el caso de los liceos bilingües públicos y experimentales bilingües, los estudiantes deben cumplir sí o sí con el trabajo cotidiano, pues es un 45%, mientras que la entrega de un proyecto es un 30%, las tareas 20% y la asistencia un 5%.

En este documento se pueden encontrar todos los porcentajes de otras asignaturas entre las páginas 30-53.

Para este curso lectivo es importante que su hijo asista a las clases, pues esto incluye en la calificación del rendimiento académico.

En caso de que no pueda asistir a la escuela o colegio, debe justificar su ausencia al centro educativo dentro de los tres días hábiles siguientes a la reincorporación del estudiante.

En el nuevo reglamento de evaluación del MEP, se detalla cómo se dividen los porcentajes según la asignatura, el nivel académico y el tipo de centro educativo.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se consideran ausencias justificadas situaciones como enfermedad, accidente u otra causa de fuerza mayor, muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad hasta por una semana y aspectos de índole cultural de los pueblos indígenas.

¿Qué pasa si tengo mal rendimiento académico, pero buena conducta?

Si su hijo tiene una buena nota en el rendimiento académico, pero una mala nota de conducta, puede que no apruebe el curso lectivo.

Recuerde que los estudiantes deben tener una nota mínima de 65 en el rendimiento académico para pasar el año, mientras que en la nota de conducta las cosas cambian.

Para los ciclos I, II y III, los alumnos deben tener una nota mínima de 65 en conducta y para Educación Diversificada, mínimo 70.

Si su hijo se saca una nota menor a 65 o 70, debe hacer un trabajo con enfoque socioeducativo y, si no lo hace, deberá repetir el año, aunque haya tenido un buen rendimiento académico.

El buen rendimiento académico no compensa la mala conducta, pues ambos son necesarios para que los estudiantes aprueben el año.

