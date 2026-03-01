¿Qué pasó con el sorteo mundialista de Chances? Falla puso a correr en vivo a funcionarios de la JPS

El sorteo de los Chances reparte millonarios premios. (Captura de pantalla/La Nación)

El sorteo mundialista de Chances de este sábado presentó un error que obligó a la Junta de Protección Social (JPS) a detener momentáneamente el proceso, luego de que una serie que debía quedar fuera de la tómbola fuera ingresada nuevamente por equivocación.

Al tratarse de un sorteo especial, la serie que salía debía excluirse. Sin embargo, fue reintroducida como si se tratara de un sorteo de Lotería Nacional.

Hubo que reorganizar las 1.000 series

La situación obligó a retirar las 1.000 series y acomodarlas nuevamente desde cero en el fichero, para poder continuar con el procedimiento correcto.

Debido al inconveniente, el sorteo solo había revelado un número y una serie cuando se detectó el error.

Cuatro personas han trabajado durante aproximadamente 30 minutos para corregir la situación y garantizar que el proceso continuará bajo los lineamientos establecidos para este tipo de sorteo especial.

La Junta procedió a reorganizar el sistema antes de retomar la dinámica del evento.

De momento siguen resolviendo el problema.

