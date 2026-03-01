Chances: Siga todos los detalles del sorteo mundialista de este sábado 28 de febrero

La Junta de Protección Social (JPS) realiza, este sábado 28 de febrero, el Sorteo Mundialista de Chances, uno extraordinario del calendario oficial de 2026 que se juega bajo la modalidad de fracción única y con un atractivo plan de premios millonarios.

El sorteo se atrasó un poco debido a que cometieron un error y devolvieron la serie a tómbola, tal y como se hace en la Lotería Nacional.

Chances este viernes 27 de febrero (Facebook JPS/Facebook JPS)

Los números y series oficiales son los siguientes:

Premio mayor

Reparte ₡7.500.000 por billete

Número: 80

Series: 641,

Se entregan 8 premios mayores con el mismo número y diferentes series.

Segundo premio

Reparte ₡3.000.000 por billete

Número:Pendiente

Series: Pendiente

Se entregan varios segundos premios con el mismo número y diferentes series.

Tercer premio

Reparte ₡2.000.000 por billete

Número: Pendiente

Series: Pendiente

Además de los tres premios principales, durante el sorteo se distribuyen premios adicionales según el plan oficial:

992 premios para billetes con el número igual al premio mayor y diferente serie: ₡80.000.

995 premios para billetes con el número igual al segundo premio y diferente serie: ₡18.000.

995 premios para billetes con el número igual al tercer premio y diferente serie: ₡13.000.

En el premio extra del acumulado, se encontraba en 942millones de colones

La realización del sorteo responde a una programación especial vinculada a este evento extraordinario, distinto a los sorteos regulares de Chances que se efectúan entre semana. El proceso se desarrolló bajo la organización y fiscalización de la JPS, institución encargada de la administración de los juegos oficiales en el país.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deberán presentar el billete con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, respetando los plazos y procedimientos establecidos por la Junta de Protección Social.

Los resultados oficiales pueden consultarse en los canales digitales de la JPS y en los puntos autorizados.

Nota realizada con ayuda de IA