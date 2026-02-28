Nacional

¿Cuál es el número de la suerte para el sorteo mundialista de este sábado de la Junta de Protección Social? Esto dice la IA

El sorteo mundialista de este sábado 28 de febrero entregará un premio mayor de ₡7.500.000 por entero, además de varios premios millonarios y un acumulado que alcanza los ₡942 millones

Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo mundialista de este sábado 28 de febrero de la Junta de Protección Social llega con premios millonarios que despiertan el interés de muchos jugadores. El premio mayor será de ₡7.500.000 por entero para un mismo número con ocho series diferentes, además de otros premios destacados y un acumulado que ya suma ₡942 millones.

El evento contempla también tres premios de ₡3 millones y cinco premios de ₡2 millones, todos por fracción única, lo que amplía las oportunidades de ganar.

¿Cuál es el número de la suerte?

Para quienes buscan una guía adicional al momento de elegir, una combinación sugerida para este sorteo es:

Número de dos cifras: 27

Serie de tres cifras: 428

Esta recomendación se basa en una combinación equilibrada entre números intermedios y una serie no consecutiva, estrategia que muchos jugadores consideran al seleccionar sus opciones.

La JPS anunció el sorteo Chance Mundialista, que se realizará el próximo 31 de enero.
La JPS anunció el sorteo Chance Mundialista, que se realizará hoy (Canva/La Nación)

Premios y acumulado

El atractivo principal del sorteo es el premio mayor distribuido en ocho series distintas, lo que incrementa las probabilidades de que haya más de un ganador.

Además, el acumulado se mantiene en ₡942 millones, cifra que convierte este sorteo en uno de los más llamativos del momento.

La expectativa crece conforme se acerca la hora del sorteo, especialmente entre quienes buscan cambiar su suerte con una combinación ganadora.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

