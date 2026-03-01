“Escuché un avión... segundos después bum, bum, bum”: Costarricense narra el terror que vivió en bombardeo en Ucrania

Para muchos, la guerra entre Ucrania y Rusia es algo triste, pero lejano, que se ve en las noticias o en las redes sociales. Sin embargo, para el costarricense Jeffrey Meza Jiménez, el conflicto se volvió personal y marcó su vida para siempre, ya que mientras ayudaba a salvar vidas, estuvo en medio de un bombardeo.

Él es oriundo de Santo Domingo de Heredia. Actualmente, vive y trabaja en Alemania y es estudiante de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional (UNA), donde cursa una maestría.

El costarricense Jeffrey Meza Jiménez estuvo en un bombardeo en Ucrania y cuenta su historia (Cortesía)

En el 2024, dejó Alemania por unas semanas para realizar trabajo humanitario en Ucrania; lo que nunca imaginó es que terminaría grabando, con su propia cámara, el momento exacto en que una ciudad era atacada con misiles.

Jeffrey cuenta que la organización en la que trabaja se dedica a ayudar refugiados y en esa ocasión pusieron un pequeño puesto en Ucrania para recibir personas que lo habían perdido todo debido a la guerra.

“Muchas familias han perdido todo: la casa, el trabajo, o se han quedado sin ingresos. A muchos pensionados, por ejemplo, el gobierno les ha reducido los ingresos o se los ha quitado del todo para poder financiar los cuerpos armados.

El conflicto entre Ucrania y Rusia ya lleva cuatro años (AFP)

Testimonio de colombiano le dolió en el alma

Jeffrey cuenta que durante el tiempo que estuvo en Ucrania visitó un hospital en el que estaba internado un colombiano y su historia le dolió en el alma.

“Una compañera me dijo que la acompañara porque necesitaban hablar con él y, como yo hablo español, sería más fácil. Él me contó que decidió enlistarse en el ejército porque le ofrecieron entre 3 mil y 4 mil euros (entre ¢1.600.000 y ¢2.200.000) por mes por ir a luchar; eso lo tentó.

“En su primer día de combate lo mandaron al frente, como carne de cañón, y una bomba cayó cerca de donde él estaba y le dañó la columna. Cuando yo hablé con él, tenías tres meses de estar en cama”, recordó el costarricense.

Jeffrey dice que esa experiencia le cambió la vida. (Cortesía)

El bombardeo que le cambió la vida

Jeffrey cuenta que después de un par de semanas en Ucrania las cosas se empezaron a poner muy complicadas, así que tuvieron que regresar a Alemania.

Debido al conflicto, la única forma de salir de Ucrania era en bus, así que el 5 de setiembre del 2024, de madrugada, emprendió el viaje de regreso a Alemania.

A las 5:30 de la mañana, cuando aún estaba oscuro y mientras hacía una parada en la ciudad de Lviv, a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, el cielo se iluminó de la peor forma posible.

“Escuché un avión y me pareció raro porque el espacio aéreo estaba cerrado. Segundos después empecé a escuchar bum, bum, bum. Eran los bombardeos. Vi cómo interceptaban un misil y otro impactaba un edificio de civiles. La gente gritaba y lloraba”, relató Jeffrey con dolor en la voz al recordar el momento.

Costarricense que presenció bombardeo en Ucrania cuanta la experiencia que lo marcó para siempre

El chofer del bus les dijo que se subieran rápido para irse y, en ese momento, el tico grabó con su cámara el bombardeo y los momentos de desesperación que se vivieron dentro del bus. Afortunadamente, lograron salir con vida de ese doloroso capítulo.

“Fue una situación extremadamente impactante, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde la perspectiva de quien estudia y analiza los conflictos internacionales desde la academia y luego se enfrenta a su dimensión real.

“Vivir un bombardeo transforma por completo la manera en que uno comprende la guerra, el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad de la población civil”, manifestó el estudiante.

Él ahora trata de ayudar a víctimas de la guerra. (Cortesía)

Un proyecto que salva vidas

La experiencia de Jeffrey le cambió la vida, tanto así que ahora tiene un proyecto para ayudar a familias de Ucrania que lo perdieron todo en la guerra.

Él lidera una iniciativa de crowdfunding (recaudación de fondos) para sostener una casa en Ucrania, donde viven cerca de 60 personas.

“En esa casa hay gente que vio cómo un dron explotaba lo que quedaba de sus hogares. No todos quieren o pueden dejar Ucrania, y por eso necesitamos ayudarlos allá”, comenta Jeffrey, quien a pesar de estar terminando su tesis en Relaciones Internacionales, dedica sus días a buscar apoyo para estas familias.

El tico dice que nada lo preparó para vivir algo tan fuerte. (AFP)

¿Cómo ayudar?

Si usted desea apoyar el proyecto de este valiente tico, puede ingresar al link de su campaña. Jeffrey asegura que cada colón cuenta para comprar alimentos y medicinas para quienes hoy solo tienen una carpa o una habitación compartida como refugio.

También se puede donar por medio de SINPE Móvil al número 8966-7648.

“¡Muchísimas gracias por su increíble apoyo hasta ahora! Gracias a su generosidad, ya hemos recaudado 2.300 euros para nuestro proyecto de ayuda a familias ucranianas a reconstruir sus vidas. Es un gran comienzo, pero aún nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar nuestra meta de 90.000 euros.

“Ayúdennos a seguir recaudando fondos compartiendo el enlace de donación con sus amigos, familiares y redes. Cada donación cuenta, y juntos podemos brindar esperanza a las familias que más la necesitan. ¡Gracias de nuevo por su generosidad y apoyo", detalla Jeffrey en la página.