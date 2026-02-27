Video viral de perrito en cajón de pickup abre debate: ¿es legal llevar mascotas así en Costa Rica?

Un tierno video de un perrito de raza labrador disfrutando de la brisa en una carretera en Costa Rica se viralizó hace unos días en TikTok.

El animal viajaba en el cajón de un pickup, al parecer, sin ningún tipo de seguridad. Simplemente, él iba tranquilo en el vehículo, lo que ganó el cariño de muchos en las redes sociales.

Pero, ¿es permitido transportar a una mascota sin ningún dispositivo de seguridad? No hay un reglamento específico en la Ley de Tránsito que mencione cómo los dueños deben transportar a los perros o gatos; es decir, si es prohibido llevarlos en el cajón de un vehículo.

Captan a perrito tranquilo en un pickup

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recomendó a los dueños llevar a sus mascotas con un dispositivo de seguridad para evitar que salgan expulsadas en caso de un accidente.

Las mascotas deben ir sujetas en una caja transportadora o con un arnés.

El MOPT señaló que si usted no lleva a su mascota protegida en un dispositivo de seguridad, existe el riesgo de que el animal salte, aruñe, muerda o reaccione intempestivamente en la carretera.

Aunque la Ley de Tránsito no señala cómo las mascotas deben ir en los vehículos, el MOPT recomienda ir con un dispositivo de seguridad para evitar que salgan expulsados en caso de un accidente.

Hay multa por esta razón

Aunque la Ley de Tránsito no indica cómo llevar la mascota, los conductores deben tener cuidado porque pueden ganarse una multa por una razón particular.

Si usted es de los que lleva a su mascota en los brazos, las piernas o en la cabeza, puede recibir una sanción económica.

Si usted lleva a su mascota en los brazos, las piernas o la cabeza mientras conduce, puede recibir una multa. (MOPT)

El MOPT indicó que los conductores pueden ser multados con 122.597 colones, según el nuevo ajuste de los montos de multas de tránsito que se hizo a inicios de este año, por hacer otra cosa mientras manejan.

Esta sanción también se aplica si usted usa el celular sin el dispositivo de manos libres, se maquilla u otra actividad que le pueda distraer cuando está conduciendo.

