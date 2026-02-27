Política

“La voluntad no se droga”: nueva ley castigará con hasta 18 años de cárcel a quienes violen usando sustancias

Los violadores que usen drogas para someter a sus víctimas tendrán castigos aún más graves con este cambio en la ley

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Costa Rica ha dado un paso muy importante para proteger a las mujeres de una de las formas de agresión más silenciosas y perversas: la sumisión química, es decir, cuando las drogan para cometer delitos sexuales contra ellas.

A partir de ahora, utilizar drogas o sustancias psicoactivas para anular la voluntad de una persona y violarla será castigado con penas de hasta 18 años de cárcel.

Violación sexual
Ahora el delito de violación será agravado cuando se usen drogas para someter a las víctimas. (Shutterstock)

La diputada Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien propuso el proyecto de ley, celebró la aprobación del expediente 24.367, asegurando que este cambio no es un simple tecnicismo, sino un acto de justicia para miles de víctimas que por años fueron cuestionadas o ignoradas.

LEA MÁS: La razón por la que Pilar Cisneros cree que quieren apurar quitarle la pensión a expresidentes

Penas más severas: entre 12 y 18 años de prisión

Con esta reforma, el Código Penal ahora establece la violación calificada cuando el agresor suministre sustancias para alterar la conciencia o la capacidad física de la víctima.

El agresor enfrentará penas entre los 12 y los 18 años de cárcel.

Bajo la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la pena se incrementará en un tercio si se comprueba el uso de estas sustancias para anular la voluntad, incluso si la víctima parece haberlas consumido “voluntariamente” al inicio.

Hazel Valverde comparece en Comisión de Ingreso y Gasto Público
Montserrat Ruiz fue quien presentó el proyecto de ley y ahora celebra su aprobación. (Rafael Pacheco)

“La voluntad no se droga”

La legisladora Ruiz fue enfática en que drogar a una mujer para violentarla busca convertirla en un objeto, eliminando su capacidad de decir “no”.

“Esto no es una circunstancia más, es una forma particularmente grave de agresión. Lo hicimos por las que ya no están, por las que sobrevivieron en silencio y por las que siguen exigiendo justicia.

LEA MÁS: Si piensa que los bancos deberían devolver la plata robada de las cuentas, le tenemos excelentes noticias

“Desde hoy la ley es clara: la voluntad no se droga y la dignidad avanza”, manifestó la legisladora.

Históricamente, muchos casos de violación donde mediaba el alcohol o las drogas eran difíciles de juzgar porque se cuestionaba la “resistencia” de la víctima.

Noche de copas, noche de tragos con amigos, brindis, fiesta con amigos, bar. ambiente nocturno
Los violadores que drogues a sus víctimas tendrán castigos aún más severos. (Shutterstock)

Esta nueva ley elimina esa zona gris y pone el foco en la acción delictiva del agresor de usar químicos para someter a otra persona.

Esta reforma llega en un momento clave para el país, donde las denuncias por agresiones en bares o fiestas han ido en aumento, enviando un mensaje claro a los depredadores: el uso de sustancias para abusar ya tiene un castigo ejemplar.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
violaciónuso de drogasvioladoresdelito agravadoMontserrat RuizCódigo Penal
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.