Segundo caso de violación contra niña de 11 años en Guápiles enciende alerta de autoridades

Una nueva denuncia por un caso de violación contra un niña de 11 año puso en alerta a las autoridades, el caso también ocurrió en Guápiles, Pococí.

Este hecho se suma a un caso similar reportado recientemente en la misma localidad.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que ya se encuentra interviniendo en este nuevo caso para garantizar la protección de la menor de edad.

La denuncia fue puesta por la madre de la menor. Foto de archivo

La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor ante el Ministerio Público y trascendió el lunes.

Apenas el miércoles de la semana pasada se destapó un primer caso en que una niña de 11 años que fue violada aparentemente por su padrastro fue trasladada al Hospital de Guápiles.

La chiquita tiene seis meses de embarazo.

LEA MÁS: Dejan libre a padrastro sospechoso de embarazar a niña de 11 años en Pococí

Un hombre de apellido Padilla, es el sospechoso, a pesar de la gravedad de los cargos actualmente en libertad bajo medidas cautelares. Esta decisión generó una reacción inmediata de las autoridades judiciales.

La Fiscalía ya apeló la libertad y el Pani ha solicitado apersonarse en el proceso judicial con el fin de que se dicte la prisión preventiva contra el sospechoso de violación.