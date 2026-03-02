Eclipse lunar se verá en Costa Rica la madrugada de este martes: a qué hora mirar la Luna roja

Un increíble fenómeno ocurrirá la madrugada de este martes 3 de marzo en el cielo: Habrá un eclipse de Luna.

El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CIENTEC) informó que el primer eclipse del año se podrá ver en Costa Rica, pero no todas las fases. Sin embargo, el momento más impresionante, cuando la Luna se pone rojiza, sí se podrá apreciar en el país.

Un eclipse lunar, según CIENTEC, ocurre cuando la Luna se interna en la sombra de la Tierra y se torna rojiza.

La madrugada de este martes 3 de marzo se podrá ver el eclipse de Luna en Costa Rica. (FABRICE COFFRINI/AFP)

“Sucede en luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran en línea”, indicó.

No se necesitan filtros ni telescopios para ver el fenómeno, pues se puede ver a simple vista. Si usted quiere ver el eclipse con más detalle, puede usar binoculares.

Asimismo, CIENTEC afirmó que los eclipses lunares no generan efectos físicos, médicos ni biológicos negativos en mujeres embarazadas ni en el feto.

¿A qué hora iniciará el eclipse?

El eclipse inicia alrededor de las 2:44 a.m. en fase penumbral, cuando la Luna pasa por la penumbra de la Tierra, es decir, la parte más clara y externa de la sombra que proyecta nuestro planeta en el espacio cuando bloquea la luz del Sol.

Luego, el eclipse parcial comienza aproximadamente a las 3:50 a.m., hasta llegar a su punto máximo a las 5:33 a.m., cuando la Luna tiene un color rojizo.

Este fenómeno finaliza a las 8:23 a.m., pero las últimas fases después de que la Luna llegue a su punto máximo del eclipse no se podrán ver desde Costa Rica porque la Luna se ocultará antes de que termine el fenónmeno.

Para apreciar mejor el eclipse, CIENTEC recomienda estar en un lugar lejos de las luces artificiales, seguro y despejado de nubes. También recordó llevar un buen abrigo y alimentos para que disfrute del fenómeno.

Para apreciar mejor el eclipse, debe estar en un lugar lejos de las luces artificiales y despejado de nubes. (STR/AFP)

Si usted va a estar en su casa, ponga varias alarmas para que no se pierda este fenómeno.

Esta es una oportunidad perfecta para los amantes de la fotografía, pues podrán captar la mayoría de las fases de este fenómeno.

