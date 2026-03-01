El extraño misterio del cantante Nino que vuelve locos a los oyentes de Sinfonola

Conversando y conversando con don Carlos Lafuente, dueño de Radio Sinfonola (90.3 FM), sobre el fallo de la Sala Cuarta (Sala Constitucional) que anuló la subasta de radio y televisión “para proteger el pluralismo informativo”, le preguntamos sobre cuál es la canción que más le pide la gente a la emisora.

Lo primero que nos respondió fue: “es que la programación de Sinfonola se basa en música que estuvo en los momentos importantes de la gente. Somos una emisora que programa un festival de recuerdos”.

El disco dice claramente que no es para vender porque es una prueba. (Cortesía/Cortesía)

Sin embargo, después de pensarlo unos segundos, agregó: “Usted sabe que tenemos una canción que a la gente le encanta, pero es que se vuelven locos cuando la ponemos. La central se vuelve loca de llamadas siempre que programamos esa canción.

“Se llama “Cuando tú no estás”. No es la que interpreta el cantante español Raphael, no, es una versión que tenemos que canta un marinero mitad español y mitad inglés, por eso la canta mitad en inglés y mitad en español.

“Lo único que sé es que se llama Nino. Es de las canciones más pedidas. Yo tengo el disco, es una rareza porque no es un disco como tal, es una prueba. Se grabó para prueba y jamás se sacó el disco oficial”, explica don Carlos.

Don Carlos Lafuente confirma que entre tanta música que tiene Sinfonola la canción "Cuando tu no estás" que no es la versión de Raphael, es un pegue. (JOHN DURAN)

Es un auténtico misterio musical. El tema está ahí, la voz de este Nino se escucha con claridad, pero su historia parece haberse borrado con el tiempo o nunca llegó a escribirse en las crónicas de la época.

Sin rastro en enciclopedias digitales ni archivos biográficos, este marinero de voz bilingüe sigue siendo un enigma que solo vive en los surcos de ese disco de prueba que atesora don Carlos y en la memoria de los oyentes de Sinfonola.

Amigo lector, aquí pedimos su ayuda. No apareció nada en “San Google” sobre ese Nino. No —repetimos—, no es Nino Bravo. Al parecer, es Nino Leuci, pero no lo confirmamos del todo. Si usted sabe algo, pásenos la información.