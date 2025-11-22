Radio Sinfonola le dice adiós a los oyentes tras casi 60 años al aire

Tras casi 60 años al aire, radio Sinfonola se despidió de sus oyentes en las últimas horas luego de que su dueño, el empresario cartaginés Carlos Lafuente, confirmara que no participaron en la subasta de frecuencias de radio y televisión que ordenó el gobierno de Rodrigo Chaves.

Carlos Lafuente, gerente de radio Sinfonola, comunicó la salida del aire de la emisora. (albert marin)

Un sentido mensaje

A través de un mensaje que dedicó a sus oyentes, don Carlos dijo adiós a la audiencia; eso sí, confía en que las leyes de Costa Rica se cumplan y que el destino de la legendaria emisora de la 90.3 FM cambie en unos meses. Por ahora, lo que se avecina es el final.

“Desde el corazón de radio Sinfonola, a usted que sabemos que nos aprecia le escribimos estas notas porque nunca podríamos irnos sin decirle adiós”, empezó diciendo don Carlos.

Luego recordó que Sinfonola salió al aire el 12 de mayo de 1966 con un “modesto transmisor artesanal” que encendieron para “acompañarle y serle útil a usted (el oyente)”.

“La frecuencia 90.3 será para un capital extranjero”

“Lamentablemente y a pesar de ser una de las cinco emisoras que Costa Rica escucha, radio Sinfonola es una pymes (pequeña y mediana empresa) que no tiene la menor posibilidad de pagar los cientos de millones que el Gobierno del señor Chaves (Rodrigo) le cobra si quiere seguir trabajando.

“Así las cosas, la frecuencia 90.3 será para un capital extranjero y nosotros entonces como galardón llevaremos el muy grande éxito que usted hizo posible para Remembranzas, Los éxitos de las 10, Los avisos de la 6, El festival de recuerdos, Las visitas navideñas, El padre Martínez, El show de las 4, Vidas ejemplares, Aquellas canciones, Los programas rancheros, Cena deportiva y las producciones especiales que preparamos para no dejar nunca de complacer sus deseos. Todos espacios que siempre fueron dignos del buen gusto, seriedad y respeto que su persona se merece”, continuó Lafuente.

Sinfonola se trasmitió en la emisora del 90.3 FM. (John Duran)

El empresario catalogó al oyente como amigo y como tal fue la despedida.

“El oyente es nuestro amigo y dejar a un amigo nunca es fácil, pero así es la vida. Encendemos una vela porque a pesar de los pesares, si las leyes de este país se cumplen, las voces de radio Sinfonola van a seguir con usted hasta que Dios así lo quiera. Un adiós y el fuerte abrazo de radio Sinfonola”, finalizó el empresario.