Dueño de radio Sinfonola celebra fallo de la Sala IV que frena subasta de frecuencias

El empresario radial Carlos Lafuente en la cabina de la radio Sinfonola en Cartago. (albert marin)

El experimentado locutor y empresario radial Carlos Lafuente, gerente de Sinfonola 90.3 F.M., no pudo ocultar la enorme emoción que le generó el fallo de la Sala Constitucional que frena, de momento, la subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsa la SUTEL.

El conocido comunicador reaccionó minutos después de conocerse la resolución y aseguró que esto representa un respiro para todo el sector radial, que desde hace meses viene alzando la voz por la incertidumbre que generara el proceso de la subasta.

“Hay momentos en que las palabras salen sobrando porque no serían suficientes para describir la emoción que nos produce el fallo de la Sala Cuarta y para describir la gratitud enorme que tenemos por esta gigantesca muestra de solidaridad que el pueblo de Costa Rica le dio a sus amigos de la radio, que siempre hemos tratado de estar a su servicio”, mencionó.

Un abrazo de solidaridad

A su vez recalcó lo feliz que lo hace esta noticia, no solo a él sino a todo su equipo de trabajo.

“Muy emocionado, muy agradecido, demasiado emocionado, demasiado agradecido”, expresó.

Radio Sinfonola 90.3 F.M. tiene más de 60 años al aire y era una de las que peligraba con desaparecer por la subasta de frecuencias. (Cortesía /Cortesía)

El gerente de Sinfonola destacó que esta decisión envía un mensaje claro sobre la importancia histórica y cultural que tienen las emisoras nacionales, muchas de ellas con décadas de acompañar a las familias ticas. En este caso su emisora tiene 60 años al aire.

Aunque la Sala IV frenó el proceso mientras analiza los recursos presentados, el sector radial considera que esta pausa les da tiempo para seguir defendiendo su posición y demostrar el impacto social que tendría una subasta abierta al mejor postor.

Lafuente finalizó agradeciendo nuevamente al público por el apoyo: “Esto lo sentimos como un abrazo del país entero”, dijo.