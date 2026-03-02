Lotería Nacional: Estos son los resultados del sorteo de este domingo 1 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) lleva a cabo este domingo 1 de marzo el sorteo ordinario número 4.891 de la Lotería Nacional, uno de los más esperados por los jugadores debido a sus premios millonarios.

El evento repartió millones de colones en premios principales y adicionales, según el plan oficial de la institución.

Este domingo la Junta reparte millones en premios. Fotografía: (JPS/Cortesía) (JPs/Cortesía)

Números favorecidos del sorteo 4.891

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: 59

Serie: 299

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número: 78

Serie: 309

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: 30

Serie: 284

Además de los tres premios principales, se entregaron 97 adicionales en distintas categorías, conforme al esquema aprobado por la JPS.

Premio acumulado sigue creciendo

Para este domingo, el premio acumulado alcanzó los ₡967 millones y salió una bolita con ₡2 millones para el número 88 y la serie 738.

Las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para poder realizar el trámite de cobro, respetando los plazos y requisitos establecidos por la Junta de Protección Social.

Los resultados oficiales del sorteo 4.891 se divulgarán en los canales institucionales de la JPS y en su publicación digital.

