Lucía Pineda, directora de 100% noticias, mantiene la esperanza de regresar a Nicaragua tras exiliarse

Lucía Pineda, periodista nicaragüense-costarricense y directora del medio 100% Noticias, mantiene la esperanza de volver algún día a su país, Nicaragua.

Hace unos días, ella realizó una publicación comentando que hace tres años el régimen de Daniel Ortega se habría robado su casa en Managua y le despojó la nacionalidad nicaragüense.

“Que se preparen porque ya pronto me la van a regresar. Y regresaré a Nicaragua. ¡Allá nos vemos!“, escribió.

La periodista y directora de 100% noticias, Lucía Pineda, mantiene la esperanza de volver algún día a Nicaragua. Ella está exiliada desde 2019. (Lucía Pineda/Lucía Pineda)

Lucía Pineda comentó a La Teja que este es un mensaje de esperanza que ocasionalmente comparte en las redes sociales, pues espera volver a Nicaragua, que ha sido su hogar desde que nació.

“Siempre hago una manifestación de fe de que vamos a regresar a Nicaragua. Ahí estaba mi vida laboral, mis amistades y familia. La fe es lo que el régimen no nos ha podido arrebatar”, dijo la periodista.

“Escribí esa publicación porque se cumplían tres años desde que me despojaron de la nacionalidad nicaragüense. (...) Me robaron mi casa de habitación que construí con mi esfuerzo y también el de mis padres que me dieron un terreno”, agregó.

La comunicadora no planea regresar a su país por el momento; ella lo hará cuando se sienta segura.

“No voy a regresar para que me metan presa otra vez. No me interesa ser ni héroe ni mártir. Quiero regresar, hacer mi trabajo y recuperar todo lo que me han robado: mi casa y el medio de comunicación”, expresó.

El día que ella retorne a su país natal estará lleno de emociones, llanto y agradecimiento a Dios, según comentó.

Periodismo desde el exilio

Lucía Pineda, hija de madre costarricense, huyó de Nicaragua en 2019 unos meses después de haber sido encarcelada por el régimen.

Ella pasó casi seis meses como presa política en su país natal; fue liberada en junio de 2019 y se exilió en Costa Rica.

Actualmente, divide su tiempo entre Estados Unidos y España, cuyo país le otorgó la nacionalidad española. Ella salió de Costa Rica hace unos meses.

Lucía Pineda pasó varios meses en una cárcel en Nicaragua como presa política. Tras su liberación, se exilió. (Lucía Pineda)

“Es complicado porque hay mucho miedo, mucha represión, pero todo se sabe, hasta las purgas sandinistas y conflictos familiares a lo interno de Ortega-Murillo. Es difícil hacerlo a remoto, pues tienes que llamar a la gente para sondear cómo está el país”, compartió la comunicadora.

Con ayuda del pueblo nicaragüense, ella y sus colegas pueden informar a la gente lo que ocurre en Nicaragua.

“Nos llega información a nuestros números, correos y redes sociales y corroboramos con personas lo que está pasando”, comentó Pineda.

Desde el exilio, Lucía Pineda continúa luchando por la libertad de prensa, así como informando a las personas sobre situaciones que ocurren dentro de Nicaragua, especialmente dentro del régimen.

“Me siento realizada y orgullosa porque el periodismo independiente nicaragüense no se ha dado por vencido pese a muchas limitaciones. Nosotros hemos dado la batalla y con los recursos que tenemos, hacemos nuestro mejor esfuerzo”, dijo.

“La política de la represión, de la dictadura, en contra de los periodistas, no ha resultado porque, aun en condiciones bien difíciles, hemos hecho nuestro trabajo. Esa es nuestra misión y no vamos a renunciar a eso. Seguimos haciéndolo desde cualquier parte del mundo”, agregó.

Lucía Pineda no se rinde; ella continúa informando a la gente desde el exilio. (Lucía Pineda/Lucía Pineda)

Esta misma fuerza la tuvo cuando estuvo presa en Nicaragua. Ella mantuvo la esperanza de que algún día iba a salir libre

Nicaragüense de corazón

Aunque el régimen de Daniel Ortega le despojó la nacionalidad, Lucía Pineda sigue siendo nicaragüense, pues es parte de su identidad. Además, su amor por Nicaragua está intacto.

“Fue un impacto grande; hasta ridículo lo miré porque es dejarte apátrida, pero gracias a Dios, también tenía la nacionalidad costarricense y eso me permitió no quedarme sin patria”, dijo.

“Lo hacen para causar mal. Yo no soy nicaragüense por decreto de Daniel Ortega, sino porque Dios decidió que iba a nacer en este país”, agregó.

Como se mencionó anteriormente, además de despojarle la nacionalidad, se quedó sin casa.

“La construí con un préstamo bancario en un terreno que me regaló mi mamá. Es una comunidad rural muy bonita. (...) Antes de construir, me dediqué a sembrar. Todos los fines de semana sembraba limones, naranjas; tenía árboles de mango, limón, mandarina, aguacate”, comentó.

Ella extraña la rutina diaria que disfrutaba en Nicaragua, así como sus amistades y la gente.

Además de recuperar su nacionalidad y su casa, Lucía Pineda desea ver a su país libre de la dictadura. Ella pidió a compatriotas nicaragüenses que no se rindieran porque hay esperanza de volver a su terruño.

“No pierdan las esperanzas, también volverán a reencontrarse con sus familias en Nicaragua. Estoy segura de que vamos a regresar. No hay que perder la fe ni la esperanza de que viene un cambio importante y pedimos que sea de la mano de Dios ese cambio”, expresó.

La periodista Lucía Pineda tiene la esperanza de recuperar su nacionalidad nicaragüense y su casa algún día. (Lucía Pineda/Lucía Pineda)

