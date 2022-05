Periodista Lucía Pineda: “La prensa no se puede silenciar, el pueblo tiene derecho a saber”

La periodista nicaragüense Lucía Pineda, quien tuvo que salir de su país y venirse para Costa Rica para proteger su vida, ve con mucha tristeza los acontecimientos que se han visto últimamente entre el Gobierno y la prensa costarricenses.

Recordemos que los diputados de la administración anterior aprobaron, en su última semana de brete, una ley que prohibía publicar en los medios de comunicación investigaciones de corrupción en instituciones estatales, la cual fue vetada por Carlos Alvarado en su último día como presidente de la República.

Además, el actual Gobierno de Rodrigo Chaves está hermético con la prensa, a tal punto que hasta habría pedido a los encargados de prensa de ministerios e instituciones, en una reunión, tener el mínimo contacto con la prensa.

Lucía Pineda dice que Costa Rica no permitirá la censura. Foto: Alejandro Gamboa. (Alejandro Gamboa Madrigal)

“Me pareció superdesacertada esa orientación que le habrían dicho a los diferentes voceros de las instituciones públicas y que se filtró a los medios de comunicación. Costa Rica se ha caracterizado por defender la libertad de prensa y democracia dentro y en todos los espacios.

“Todas las instituciones públicas deben seguir con una línea abierta y sin restricción a los medios de comunicación. Cuando leí La Nación y lo que les filtraron, me recordó lo que orientó Rosario Murillo cuando entró al poder en el 2007, que dio una orientación de que debían evitar que se ‘contaminara la información’ y vemos hasta estos días como esa estrategia de ocultar información, de obstaculizar el trabajo de los periodistas, se convirtió en una censura, confiscación de medios, periodistas presos y exiliados”, aseguró la comunicadora.

Amor por la democracia

La periodista dice que pese a los acontecimientos que se están dando en Costa Rica, ella siente que aquí no se repetirá lo que pasó en Nicaragua, porque la actitud de la gente es muy distinta.

“En Costa Rica, te soy honesta, la sociedad no se va a dejar imponer la censura de nadie. Es una democracia que la gente ama y lo siento a diario. El pueblo está orgulloso que puede votar en paz, tranquilidad y de que cuentan bien cada papeleta. El pueblo pro Chaves, pro Figueres, o de otra organización política, aman la libertad.

“Los periodistas deben seguir con su trabajo a como lo han hecho. La prensa no se puede silenciar, el pueblo tiene derecho a saber”, manifestó.

Pineda dice que pese a que el Gobierno ahora niegue lo que se filtró, cuando el río suena, es porque piedras trae.

Rodrigo Chaves niega que su jefe de despacho haya limitado el contacto con la prensa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Hoy (miércoles) miré un video de Casa Presidencial y estaban los funcionarios mencionados en la nota y que estuvieron en la reunión, ellos dicen que no se habló nada de restricción ni de censura y que no entienden que pasó, pero si cuatro o cinco voceros de instituciones públicas entendieron el mensaje de que la prensa es ‘enemigo’, no creo que estén inventando.

“Ojalá que esto no avance, sé que doña Pilar Cisneros, que es periodista y ahora está en un cargo de elección popular, lo ha dejado claro, no es política y si es una posición personal de un funcionario, pues están mal. El presidente debe nuevamente reiterar ese compromiso con la libertad de prensa”, consideró.

Presidencia lo niega

La tarde de este martes, La Nación publicó una nota en la que informó que Jorge Rodríguez Vives, jefe de despacho de Casa Presidencial, le ordenó en una reunión a los directores de comunicación de las instituciones públicas limitar el flujo de información.

“No lo vean como censura, sino como disciplina absoluta”, les habría dicho a los funcionarios reunidos a las 10:30 a. m. en el auditorio de la Presidencia, en Zapote, San José.

El presidente negó ante los medios de comunicaciones las declaraciones de los asistentes a la reunión. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Algunas de las personas que estuvieron en la actividad le relataron a La Nación que pasaron un rato incómodo, porque aseguran que les hablaron con autoritarismo.

“Era para darnos línea de comunicación: los medios son nuestros enemigos; necesitamos disciplina absoluta; el enemigo está afuera y ustedes saben quién es”, dijo una de las personas que asistió a la cita y que calificó la reunión de “patética”.

Pese a los testimonios, este miércoles el presidente Chaves dijo en conferencia de prensa que en ningún momento su jefe de despacho dijo nada de eso.

“Lo que publicó La Nación y replicaron los otros medios son mentiras, rumores anónimos donde no tuvo el periódico la consideración de llamar a preguntar si era cierto. La grabación de las palabras del jefe de despacho está disponible y demuestra sin lugar a dudas que mucha gente tomó o rumores o afirmaciones falsas sin el debido proceso de consulta las publicaron”, dijo el presidente.