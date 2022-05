Casa Presidencial ordena a instituciones públicas limitar información a la prensa

Jorge Rodríguez Vives, jefe de despacho de Casa Presidencial, le ordenó este martes a los directores de Comunicación de las instituciones públicas limitar el flujo de información pública.

“No lo vean como censura, sino como disciplina absoluta”, les dijo a los funcionarios reunidos a las 10:30 a. m. en el auditorio de la Presidencia, en Zapote, San José.

El mandatario Rodrigo Chaves convocó este lunes a su primera conferencia de prensa pero luego del anuncio no atendió consultas. (Roberto Carlos Sánchez / Presidencia)

“Fue horrible”, relató uno de los presentes. “Fue una combinación de autoritarismo y populismo”, agregó.

La noche del lunes, Casa Presidencial convocó a todos los jefes de Comunicación de las instituciones públicas a una reunión en Zapote, en principio para coordinar la labor de comunicación. Los funcionarios fueron recibidos por la ministra de Comunicación, Patricia Navarro; y el director de Prensa de Presidencia, Armando Gómez . Luego, apareció el jefe de despacho del presidente y tomó la palabra.

“Era para darnos línea de comunicación: los medios son nuestros enemigos; necesitamos disciplina absoluta; el enemigo esta afuera y ustedes saben quién es”, reseñó una segunda fuente que asistió a la cita y que calificó la reunión de “patética”.

Otros dos testigos confirmaron lo sucedido. La identidad de las cuatro fuentes se mantendrá oculta, por razones obvias, pero todos dirigen oficinas de Comunicación en el sector público y estuvieron en el auditorio.

“No se puede interpretar de otra manera”, dijo una tercera fuente. “Me parece que no era el objetivo de la reunión; ese fue un mensaje que llegó ahí, porque no estaba ni siquiera entre los muchachos del equipo de comunicación, sino que fue la persona que vino (el jefe de despacho del presidente)”.

¿Disciplina?

La cuarta fuente coincidió: “Así tal cual, ‘no lo vean como una censura, sino como disciplina absoluta’”.

“Aclaro que estas frases no salieron de la señora ministra, pero sí me causaron asombro e incluso me pareció chocante”.

“De verdad todo estaba bien hasta que ese señor pidió la palabra, porque la línea de la ministra nunca fue de confrontación”, continuó.

No obstante, esta fuente resaltó que, ante las palabras del jefe de despacho presidencial, “ni la ministra ni nadie dijo nada, todos callados”.

La primera fuente citada en este artículo agregó que la ministra dijo: “Más claro que el agua no puede estar”.

“Sigo sin entender qué hacía el jefe de despacho del presidente en esa reunión con puros periodistas. Fue una actitud de prepotencia, de absoluta disciplina en estos temas. Dijo que ‘la prensa no nos quiere y vamos a referirnos con la ciudadanía’, instándonos a darle lo básico a los periodistas.

“Ella (la ministra Patricia Navarro) dijo que a la prensa no hay que tenerle miedo. Fue muy light lo que dijo, pero Jorge Rodríguez habló con mucha vehemencia. Le robó el show a la ministra.

“Muchos de nosotros nos dijimos que pueden decir lo que les da la gana, pero yo no voy a dejar la relación que tengo con la prensa por cuatro años”, recordó la primera fuente.

En este último coincidió la tercera fuente.

Ministra no contestó

El periódico La Nación procuró hablar con la ministra de Comunicación sobre lo sucedido este martes, pero no contestó llamadas ni mensajes.

Después de la reunión, Casa Presidencial les envió a los directores de Comunicación de las instituciones una minuta de la reunión en la que, como era de esperarse, no se mencionan las palabras del jefe de despacho del presidente.

En cambio, se mencionan instrucciones como las siguientes: “Cooperar y no censurar: Cumplir con un discurso coherente, evitar contradicciones, coordinar con el Ministerio de Comunicación”.

El jefe de despacho del presidente Chaves fue su viceministro cuando el hoy mandatario ejerció como ministro de Hacienda, en el gobierno de Carlos Alvarado.