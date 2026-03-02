Aficionado de Alajuelense que está en Israel narra el drama que se vive en un búnker antibombas

El creador de contenido costarricense Johan Sandí Fernández, conocido en redes sociales como El Manudito CR, llegó a Israel el sábado 28 de febrero, cuando iniciaron los bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán y está atrapado en ese país desde donde nos dijo con profundo dolor: “si muero aquí en Israel es porque ya me tocaba”.

Estando el tico en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, capital israelí, comenzaron a sonar las sirenas alertando bombardeos sobre la ciudad y a partir de ahí todo se le complicó al Flaco Sandí, como también se le conoce en redes sociales y quien está atrapado en Israel porque está cerrado el espacio aérea en ese país, lo que significa que no entran ni salen aviones.

El Manudito CR viajó a Oriente de vacaciones y trabajo, primero estuvo en Egipto. (Cortesía/Cortesía)

La Teja logró conversar con él vía WhatsApp justo cuando tenía menos de 30 minutos de haber salido de un búnker del hotel en el cual se hospeda porque sonaron las sirenas.

LEA MÁS: Cielo cerrado y viajeros bloqueados por el conflicto en Oriente Medio

Nos explicó que las sirenas están sonando cada una o dos horas. A partir de que las sirenas suenan tiene cinco minutos para buscar un búnker y así protegerse de las bombas.

“Si muero aquí en Israel es porque ya me tocaba. Eso ya lo entendí. Le digo francamente, lo que está escrito, está escrito, si me toca morir aquí, aquí quedaré”, dice con total sinceridad.

En su viaje El Flaco Sandí también pasó por Dubai. (Cortesía/Cortesía)

Bombas y más bombas

Explicó que, al menos, en la zona de Tel Aviv, donde está, hay bombardeos cada hora y media o cada dos.

“Estoy en zona de guerra y eso lo tengo claro. Por ejemplo, hoy (lunes 2 de marzo) salí por unas cuantas frutas y agua a menos de un kilómetro del hotel. Comenzaron a sonar las sirenas tuve que correr hacia el hotel y meterme al búnker.

LEA MÁS: ¿Cuánto durará la guerra con Irán? Trump habla de un posible plazo

“Los bombardeos aumentan en las madrugadas, por eso le confirmo que es mentira que uno duerma bien. Al sonar las sirenas hay que levantarse e irse al búnker.

“Uno duerme por pedazos y se duerme, como decimos en Costa Rica, ensillado, con pantalón, camisa y los zapatos listos para ponérselos rápido”, explicó.

Este es la entrada al búnker del piso del hotel en que está el costarricense. (Cortesía/Cortesía)

A continuación, un resumen de las consultas que le hicimos.

-¿Cómo es estar en un búnker?

Frío, triste y doloroso. He estado entre 10 y 45 minutos encerrado con más de 20 personas. Hay hombres, mujeres y niños; generalmente, las mujeres y los niños lloran. Hay gente claustrofóbica y no pueden hacer nada, es eso o exponer la vida.

Una vez se cierra el búnker no se abre y la gente, que ha pasado, se vomitan ahí mismo. Por momentos se va la luz y depende del búnker huele feo el lugar”.

-¿Ha sentido la muerte?

Sí. Como le dije, si me toca, pues es porque ya estaba escrito y aquí quedaré. Es la experiencia más fuerte de mi vida y logro superarla, estoy seguro que será la más fuerte de toda mi vida. Es que estoy en el ojo del huracán, en el puro centro de la guerra.

¿Cómo han sido sus días?

Es una experiencia impactante. Una cosa es verlo por televisión, desde la sala de la casa diciendo qué triste, pobrecitos y otra es vivirlo en la propia zona de guerra con las sirenas sonando en la cabeza de uno…se debe sacar carácter.

Parte del búnker en el cual, hay ocasiones, en que se meten unas 27 personas. (Cortesía/Cortesía)

Aquí es corra porque si no llega al búnker puede caerte un misil además, es entender que ni el búnker es algo 100% seguro. Es vivir con estrés y con la vida rifada las 24 horas.

LEA MÁS: Papa León XIV hizo una petición especial ante la violencia que se vive en Oriente Medio

¿Por qué está en Israel?

Vine con una amiga en plan trabajo y vacaciones. Incluso, vea usted, fue un viaje para celebrar por adelantado mis 50 años que cumplo en enero del 2027. Muchas personas me dicen que organice viajes que incluyan tiquetes aéreos, hospedajes y tours, pues en eso andaba, dándome una idea de costos y de rutas para realizar viajes grupales.

Yo salí de Costa Rica a Dubái, pasé a Egipto, volví a Dubái y antes de ir a Israel me informé bien del ambiente de guerra y me aseguraron que todo estaba calmado, había cielos abiertos y que, incluso, hasta se podía lograr un acuerdo de paz pronto, por eso pasé a Israel.

¿Qué ha visto?

He visto misiles interceptados y uno piensa que si no interceptan uno de esos misiles nos pueden caer encima. He visto el domo de hierro trabajando al máximo, que es lo que protege a la capital de Israel de los misiles. Cerca de donde estamos cayó un misil en media calle.

Video hecho por el propio Flaco Sandí, "El Manudito CR" desde su hotel en Israel

¿La familia?

Mi mamá, hermano y mi hijo, muy preocupados. Yo trato de animarlos manteniéndome siempre positivo y llamando, al menos, una vez al día, pero sí están ellos pasando un mal momento.

El influencer "El Manudito CR" es viral con sus videos sobre su amada Liga Deportiva Alajuelense.

¿Esperanzas de salir de Israel?

Ahorita mismo, 2 de marzo, no. Los cielos están cerrados. Me han dicho que podría salir en bus por Jordania, pero también nos han explicado que es el doble de peligroso un bombardeo. No me voy a exponer en media calle con un bus o un taxi.

AQM8451oZ9aywwDmgV7IlDaAIRIiNKDaFWCPAZ4azh HrzWE4FLrLemBFNqXpjNssy1ygkwEyyMk4Ug1OYjOzxLZMkKqRWmfibQwyyDxso0X3Q

¿Qué les dicen en el hotel?

Que la comida se acabó y que ahora tenemos que buscar nosotros como sea. Es posible que nos hagan un buen precio por los días que estaremos, pero sí tendremos que pagar cada noche.

LEA MÁS: Trump jugó al despiste: Así fue cómo el presidente de Estados Unidos decidió atacar a Irán

El costarricense Johan Solís, El Manudito CR, está en Israel en estos momentos

¿Cómo hace para alimentarse?

Por eso andaba afuera hoy buscando frutas y agua. Por dicha pude comprar antes de que sonaran las sirenas. Ahora toca ahorrar cada traguito de agua y comerse las manzanas por pedacitos; se debe ahorrar todo.