¿Cuánto durará la guerra con Irán? Trump habla de un posible plazo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el conflicto con Irán podría prolongarse durante “unas cuatro semanas”, ofreciendo así el cálculo más claro hasta ahora sobre la duración estimada de la campaña militar.

En declaraciones al Daily Mail, Trump indicó que el proceso “siempre ha sido de cuatro semanas” y agregó que ese es el tiempo que su Gobierno estima que podrían durar las operaciones.

El presidente Donald Trump estimó que el conflicto con Irán podría durar unas cuatro semanas. (MANDEL NGAN/AFP)

Un posible cronograma

“Calculamos que serán unas cuatro semanas o algo así”, afirmó el mandatario en una breve llamada telefónica con el medio británico.

Trump añadió que, aunque se trata de un país grande y las operaciones son intensas, el conflicto podría resolverse en ese lapso o incluso en menos tiempo.

Sus palabras representan la indicación más concreta hasta el momento sobre cuánto prevé la Casa Blanca que continúe la campaña militar contra territorio iraní.

Posible nuevo discurso

El presidente también dejó abierta la posibilidad de dirigirse nuevamente a la nación conforme avancen las operaciones.

Consultado sobre si planea ofrecer otro discurso con actualizaciones sobre los ataques, respondió que se está preparando para hacerlo.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión internacional tras el inicio de las acciones militares en la región.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.