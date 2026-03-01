Cielo cerrado y viajeros bloqueados por el conflicto en Oriente Medio

Los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán y la respuesta de Teherán, perturbaron gravemente el transporte aéreo en el golfo Pérsico, un enlace crucial para las aerolíneas, y afectaron a cientos de miles de pasajeros en el mundo.

“Si mi jefe me ve: Johnny, volveré más tarde esta semana, eso espero”, dice a la cadena SABC News un joven pasajero bloqueado en Johannesburgo, en Sudáfrica, que no puede regresar a Londres en su vuelo de Emirates.

Miles de pasajeros están varados por el conflicto en Irán. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Según el gabinete especializado en aeronáutica Cirium, más de 1.500 vuelos con destino a Oriente Medio fueron anulados el domingo, o sea 40% del tráfico previsto.

La estratégica ubicación de las monarquías del Golfo entre Asia, Europa y África, y la fuerte inversión en compañías como Emirates Airlines o Qatar Airways, han convertido la región en un paso clave para el transporte aéreo.

Pero los ataques de Irán contra estos países, muchos de ellos con bases militares estadounidenses, provocó numerosos cierres del espacio aéreo y la cancelación de cientos de vuelos.

Para el experto Didier Arino, director general de la sociedad de consejo Proturismo, la situación paraliza el “soft power” de las monarquías del Golfo.

“Lo que venden es seguridad de bienes y personas, y se hablaba de Dubái un poco como de la Suiza, entonces es obvio que esto perjudique la imagen”, dice a la AFP.

La rapera italiana BigMama, cuyo vuelo proveniente de las Maldivas fue desviado hacia el desierto cerca de Dubái, dijo en Instagram el sábado que “se escuchan sin cesar misiles sobre nuestras cabezas. Estoy aterrorizada”.

El ataque a Irán provocó un caos que no se veía desde el covid. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

En Emiratos, los bombardeos iraníes causaron tres muertos y 58 heridos, según el Ministerio de Defensa. Una de las muertes se produjo en el aeropuerto de Abu Dabi.

Las explosiones retumbaron tanto en esta ciudad como en Dubái, pero también en Riad, Doha y Manama, capitales de Arabia Saudita, Catar y Baréin.

Inédito desde el covid

A miles de kilómetros de ahí, Farhad, turista que quiere regresar a Alemania desde El Cabo (Sudáfrica), no sabe dónde dormirá esta noche.

“Ayer (sábado), no tuvimos ninguna información de la compañía. Debemos ver qué hacemos: prolongar el alquiler del vehículo, el hotel...”, dice a Newzroom Afrika.

Patrice Caradec, presidente del Sindicato de empresas del Tour Operating (Seto), dice a la AFP que “varios miles” de clientes franceses están actualmente bloqueados, no solo en el Golfo, sino también en Asia y Oceanía.

El objetivo es instalar “puentes aéreos” a través de hubs alternativos como Estambul, añade.

“Desde el covid, no ha habido otras crisis de esta magnitud”, dice a la AFP Didier Bréchemier, experto del gabinete de consejo Roland Berger.

La violencia en Oriente Medio preocupa al mundo. (ATTA KENARE/AFP)

A diferencia de la guerra en Ucrania, este conflicto afecta “hubs aéreos importantes” por los que transitan casi sistemáticamente los viajeros que van a las regiones del océano Índico o al sudeste asiático, explica.

Didier Arino subraya que las compañías aéreas del Golfo captan alrededor del 45% del tráfico entre Europa y Asia, con lo que el coste para el transporte aéreo “en centenas de millones de euros de pérdidas”.