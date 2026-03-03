TSE define fecha en que entidades públicas y privadas deberán aceptar la cédula digital obligatoriamente

Si usted ya tiene su cédula digital; es decir, la Identidad Digital Costarricense (IDC) en el celular, preste atención porque el TSE ya definió la fecha en la que todas las entidades públicas y privadas deberán aceptarla de forma obligatoria.

Aunque inicialmente se esperaba una aceptación total más temprana, el TSE extendió la prórroga para que el documento sea aceptado en todas las instituciones, tras una solicitud del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

Cédula deberá ser aceptada en instituciones públicas y privadas a partir de esta fecha. (Captura de Pantalla)

Ahora, todas las entidades públicas y empresas privadas tienen como fecha límite el 1.° de enero de 2027 para ajustar sus sistemas y aceptar la IDC de forma obligatoria.

¿Debido a la prórroga hay que sacar otra cédula digital?

No es necesario. La prórroga es para que las instituciones se preparen, pero no afecta la legalidad del documento que usted ya obtuvo. Según el TSE, la Identidad Digital tiene la misma validez legal que la cédula física.

El TSE recomienda que, antes del 1.° de enero, lo mejor es que, antes de ir a una cita o gestión, pregunte en la entidad si ya aceptan la IDC, para que no se lleve una sorpresa desagradable. Algunas instituciones aún están ajustando sus procedimientos internos, por eso es mejor confirmar de previo.

Tome en cuenta que la cédula digital no es obligatoria; si usted quiere quedarse solo con la cédula física, puede hacerlo sin ningún problema.

Si usted quiere solicitar la cédula digital, debe tener presente que tiene un costo de ¢2.600.

La cédula física seguirá vigente. (Alonso Tenorio)

¿Qué tiene que hacer para conseguir la cédula digital?

Estos son los pasos para conseguir la cédula digital costarricenses.

- Tener un dispositivo móvil.

- No tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

- Ingresar a www.tse.go.cr para realizar la solicitud, la cual se puede hacer 24/7 y desde cualquier lugar del mundo.

- Identificarse con su número de cédula.

- Realizar el proceso de verificación biométrica.

- Proporcionar un correo electrónico válido para seguir los pasos de activación.

- Cancelar el monto de 2.600 colones con una tarjeta Visa o Mastercard.

- Descargar el aplicativo denominado IDC-Ciudadano de las tiendas PlayStore y AppStore para activar la identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial por huella dactilar.