TSE anuncia importante cambio con la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó un importante cambio sobre la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

A partir de esta semana, los jóvenes con edades entre los 12 y 17 años contarán con un diseño más seguro, moderno y juvenil en su identificación.

Ahora la Tarjeta de Identidad de Menores se verá diferente. (TSE)

“Este proyecto forma parte integral de la modernización de los documentos de identificación ciudadana, emprendida semanas atrás por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el nuevo diseño de la cédula de identidad y con la Identidad Digital Costarricense (IDC).

“La nueva TIM tiene las mismas dimensiones que la anterior, está confeccionada en policarbonato a color (que ofrece una mayor durabilidad) y cuenta con mayores elementos de seguridad: en el frente (anverso) se visualizan las siglas TIM en Braille, mientras que en la parte inferior cuenta con una imagen láser que cambia al mover la tarjeta, y en el área de la fotografía a color hay una capa protectora que lleva inserto el número de identidad de la persona.

Ahora el documento será más seguro. (TSE)

“Por su parte, en el dorso (reverso) se observan tramas y estampados que cambian de tono y color según sea el ángulo de la luz, también contiene la impresión de textos o caracteres diminutos, una pequeña fotografía en escala de grises, el código QR, un número único para la tarjeta asociado al número de identidad del menor de edad, la impresión que cambia de tonalidad al girarla o inclinarla a la luz natural o artificial y el código MRZ (que permite que el documento pueda ser leído por sistemas automáticos de validación de identidad)”, explicó el TSE.

De momento solo se entregará el nuevo documento en la sede central, en San José. (Lucía Astorga)

¿Es obligatorio renovarla debido al cambio?

El TSE recuerda a los jóvenes que, si ya tienen una TIM y se encuentra en buen estado, no es necesario cambiarla.

La entidad detalló que, como una primera etapa, se implementará la entrega del nuevo diseño de la TIM en la Sede Central. Luego se entregarán también en las sedes regionales de Alajuela, Heredia y Cartago.

“Una vez superada esa etapa de implementación en esas tres oficinas, se comenzará con su habilitación en las restantes 29 oficinas regionales. Se estima que, en el transcurso de este mes de marzo, el nuevo diseño de la TIM se encontrará en operación en todo el país”, informó el TSE.