Nacional

Antonio, el bebé de 9 meses que necesita de la ayuda de todos para operar su corazoncito

Antonio urge una operación que se hace en España y para eso necesita la ayuda económica de todos

Por Eduardo Vega

Un vecinito de Las Vueltas de La Guácima de Alajuela, Antonio Navarro Madrigal, quien tiene tan solo 9 meses de edad, urge de la ayuda económica de todos nosotros para poderse operar en España.

La mamita de Antonio, doña Fanny Madrigal, explica que desde que ella tenía 7 meses de embarazo le informaron que algo no estaba bien con su bebé.

Un vecinito de Las Vueltas de La Guácima de Alajuela, Antonio Navarro Madrigal, quien tiene tan solo 9 meses, urge de la ayuda económica de todos nosotros para poderse operar en España. En la foto con los papitos, Fanny Madrigal y Yerald Navarro
Antonio es todo un pedacito de cielo que pasa echando sonrisas a todo el mundo. (Cortesía/Cortesía)

Al nacer, le realizaron los exámenes respectivos y confirmaron que sufría de una cardiopatía compleja, o sea, nació con el corazón enfermito.

En el Hospital de Niños ya Antonio está en lista de espera para ser operado, sin embargo, nadie garantiza que entre a un quirófano antes de que cumpla el año, por eso, doña Fanny junto a su esposo, don Yerald Navarro, mueven cielo y tierra ya que la operación en España tiene un costo de unos 35 millones de colones con todos los costos incluidos.

Antonio es un bebé de 9 meses que ocupa de la ayuda de todos para operar su corazoncito. (Cortesía/Cortesía)

“Los doctores no se explican por qué, aunque yo sé que es Dios, pero Antonio está muy estable, todavía no muestra complicaciones fuertes de su salud. Tiene cita cada dos meses y ya algunas partes de su corazón están creciendo bastante y eso podría, ahora sí, complicarlo.

“Hace una semana iniciamos una campaña que se llama ‘Unidos por el corazón de Antonio’. Agradezco profundamente a mi gente de Las Vueltas de La Guácima porque se organizaron para realizar una cabalgata y un bingo, la próxima semana, y así ayudar a recaudar dinero. Una vez tenga la epicrisis en la mano, haré cartas para ir a todas las empresas que pueda a ver si nos ayudan”, comenta la mamá.

Si Antonio no es operado antes de que cumpla un año, el riesgo de una complicación cardíaca crecerá día con día.

Don Yerald y doña Fanny son los papitos de Antonio y ocupan toda nuestra ayuda. (Cortesía/Cortesía)

Se necesita toda ayuda económica posible, se puede hacer un SINPE Móvil al número 8308-1877, el cual está a nombre de Fanny Madrigal Arroyo. Favor poner en el detalle: Donación Antonio.

En ese mismo número le dan información por si usted quiere hacer una transferencia.

