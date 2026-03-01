Gracias al fallo de la Sala Cuarta (Sala Constitucional) la muy querida Radio Sinfonola (90.3 FM) salió de cuidados intensivos, ya que su dueño, don Carlos Lafuente, hasta le había dicho adiós a los oyentes.

El delicado tema de la subasta de las frecuencias de radio y televisión provocó que don Carlos asegurara que la emisora se apagaría.

“Desde el corazón de radio Sinfonola, a usted que sabemos que nos aprecia le escribimos estas notas porque nunca podríamos irnos sin decirle adiós”, dijo en noviembre pasado.

Radio Sinfonola sale de cuidados intensivos gracias a la Sala Cuarta. Don Carlos Lafuente, su dueño asegura que siguen al aire. (albert marin)

Sin embargo, el pasado 27 de febrero la Sala Cuarta anuló el proceso de subasta de las frecuencias de radio y televisión “para proteger el pluralismo informativo”. Esta noticia le alegra tremendamente el corazón a don Carlos.

“Ante este fallo de la Sala Cuarta le puedo confirmar que Sinfonola sigue sin ningún problema hasta que esta situación se defina. Le puedo garantizar a la gente que nuestra programación se mantendrá intacta”, comenta con gran alegría.

No se toca y sigue fuerte. Toda la programación de Radio Sinfonola seguirá firme gracias a la Sala Cuarta. (John Duran)

Don Carlos nos habló del “Efecto Sinfonola” el cual se generó una vez que él informó del cierre de la emisora por el tema de la subasta de frecuencias. “La gente nos manifestó, de todas las formas posibles, el agradecimiento y el cariño, sobre todo los adultos que han hecho de nuestra radio su compañera y en muchos casos, su única compañía.

“En este país hay pocas emisoras con programación para adultos. Ellos nos agradecen a nosotros y nosotros a ellos, ya que nos toman siempre en cuenta. Seguimos con toda nuestra programación”, aseguró.

¿Goza de buena salud Sinfonola? “Totalmente. Yo no entiendo por qué tanto problema si lo único que se debía hacer es acatar las leyes vigentes que son muy claras: los que estamos a derecho recibiríamos la prórroga y los que no, pues deben devolver la frecuencia al Estado. Hay 12 frecuencias que volverían a manos del Gobierno. Punto”, finalizó el empresario brumoso.