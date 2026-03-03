Fotos: Impresionante eclipse de Luna embelleció el cielo de Costa Rica

Eclipse de Luna (Cortesía/Cortesía)

Costa Rica presenció esta madrugada un increíble fenómeno en el cielo.

Se trató de un eclipse lunar, que provocó que la Luna se tornara rojiza, causando el asombro de muchos.

Este fue el primer eclipse que ocurrió este 2026. Muchos pudieron apreciar el fenómeno desde Costa Rica.

No se necesitaron filtros, ni telescopios para ver la belleza que adueñaba el cielo durante la madrugada.

El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CIENTEC) explicó que un eclipse ocurre cuando la Luna se interna en la sombra de la Tierra y se torna de color rojiza.

Eclipse de Luna (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo ocurrió el eclipse?

El eclipse inició alrededor de las 2:44 a.m., cuando la Luna pasó por la penumbra de la Tierra, es decir, la parte más clara y externa de la sombra que proyecta el planeta en el espacio cuando bloquea la luz del Sol.

Eclipse de Luna (Cortes/cortesía)

Poco a poco, la Tierra se iba colocando exactamente entre el Sol y la Luna, bloqueando con su sombra la luz de la estrella caliente.

La Luna se volvió totalmente rojiza alrededor de las 5:33 a.m.

Los ticos no pudieron apreciar muy bien las últimas fases del eclipse, pues la Luna se ocultó.

Según CIENTEC, el eclipse finalizaba a las 8:23 a.m.

¿Cuándo habrá otro eclipse?

CIENTEC informó que el segundo eclipse lunar del año ocurrirá a finales de agosto.

Eclipse de Luna (cortesía/Eclipse de Luna)

Costa Rica tendrá la suerte otra vez de ser testigo de un eclipse lunar parcial, es decir, solo una parte del satélite natural se torna rojiza.

De momento, se desconoce exactamente a qué hora ocurrirá este fenómeno en agosto; sin embargo, CIENTEC indicó que sucederá en la noche y no en la madrugada como el eclipse de este 3 de marzo.

Por otra parte, según el calendario del Planetario de la Universidad de Costa Rica, en agosto también habrá un eclipse de Sol, pero no será visible en el país.

