En marzo, el pago de la pensión será en plena Semana Santa

Si usted es pensionado por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o por el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le contamos que el pago de la pensión en marzo será en plena Semana Santa.

Para este año el Domingo de Ramos caerá el 29 de marzo.

La CCSS pagará la pensión el 31 de marzo. (Archivo)

Según el calendario de la Gerencia de Pensiones de la Caja, el pago de la pensión se hará el martes 31 de marzo (el último día del mes), que cae el martes de la Semana Mayor.

El Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. El cierre de la Semana Santa será el domingo 5 de abril, que celebra la Resurrección de Jesucristo.

El dinero se depositará en la cuenta bancaria registrada en el sistema para el pago de la pensión.

También le contamos que para abril el pago de la pensión se realizará el último día de ese mes, es decir, el jueves 30.

El pago será de la pensión será el plena Semana Santa. (Archivo)

El pago de la jubilación es muy esperado para todos los pensionados porque con ese dinero pagan sus gastos fijos, medicamentos, salen a darse una vueltica cuando pueden y en esta ocasión quizá hasta puedan quitarse algún antojo de Semana Santa.

Anote esas fechas de pagos para que no se le olviden y planee el uso de su plata lo mejor que pueda para que le rinda bastante.