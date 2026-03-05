Esta es la nueva y útil función del EDUS, conozca cómo se usa

La aplicación EDUS tiene una nueva función que le será de mucha utilidad para cuidar su salud.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que la mejora permitirá a los usuarios registrar sus signos vitales desde el celular, como parte de una estrategia de autocuidado y salud digital.

Aprenda a usar la nueva función del EDUS. (Cortesía CCSS)

Los datos quedan integrados automáticamente en el expediente, de manera que el personal de salud puede visualizarlos cuando el asegurado acude a la consulta, lo cual mejora el proceso de diagnóstico y tratamiento médico.

La Dirección de Tecnologías registró 133.342 usuarios que han ingresado al menos un dato en esta funcionalidad de la aplicación.

Adiós a los papeles que se pierden

Manuel Rodríguez Arce, jefe de Innovación y Salud Digital de la Caja, comentó que esta función es una forma más segura de contar con los datos del paciente.

“Es más fácil de esta manera, ya que no existe la posibilidad de que el paciente pierda el papel donde anotaba sus datos de presión arterial o glicemia”, dijo Rodríguez.

Aquí es donde debe anotar los datos. (CCSS)

Además, gracias a esta sección se puede ver la evolución, las tendencias, los cambios y la estabilidad de los signos vitales, lo que facilita una atención más precisa y oportuna para el paciente.

En este apartado de EDUS, los pacientes pueden registrar datos como:

Presión arterial

Frecuencia cardíaca

Glicemia

Temperatura

Saturación de oxígeno

Peso y altura

Estas son mediciones que muchas personas ya se realizan en casa o en controles rutinarios; la diferencia es que ahora quedan ordenadas y disponibles para su atención cuando el médico lo requiera.

Conozca la nueva función del EDUS

¿Cómo se usa?

Para utilizarla, debe ingresar a la aplicación del EDUS y dirigirse a la sección “Mi salud”. Ahí selecciona “Registro de signos”, elige el tipo de dato e ingresa el valor correspondiente.

Para consultas, los usuarios pueden llamar al teléfono 905MISalud (905-6472-583), o pueden preguntar directamente a los funcionarios de redes en los establecimientos de salud.