Presuntos cobros de peajes en colegios para ir al al baño o la soda: papás denuncian dos casos

¿Se imagina que a un hijo suyo le cobren “peaje” por ir al baño en el colegio?, pues un padre de familia vecino de Heredia denunció eso en redes sociales y al parecer hay otros centros educativos en los que podrían estarse dando situaciones similares.

El hombre publicó en un grupo de Facebook llamado “San Isidro de Heredia para el pueblo” este mensaje: “Mi hijastro comenzó a cursar primer año en el colegio de San Isidro. Iba para el baño y tres chamacos de grado más alto le cobraron 500 colones para entrar al mismo. Le indicó a las conserjes la situación y absolutamente nadie hizo nada”.

En al menos dos colegios del país se estarían dando cobros de "peajes". (Gemini)

La Teja contactó al hombre que hizo la publicación para ahondar en los detalles del caso y consultar si reportaron la situación en el centro educativo. Él nos dijo que este miércoles se comunicaría con nosotros, por lo que estamos a la espera.

Activaron los protocolos para investigar

También consultamos al Ministerio de Educación Pública (MEP) para saber si tenían conocimiento del delicado tema y nos dijeron que no, pero que iban a investigar.

“Sobre la consulta de supuestos cobros de peaje a estudiantes de primer ingreso, la administración del centro educativo dice que no ha recibido denuncia de ningún padre, madre o tutor hasta este momento”, informó el colegio.

“Sin embargo, la supervisión de circuito con la dirección está activando procedimientos de vigilancia en este momento; además, invita a personas afectadas a denunciar cualquier tipo de agresión o molestia”, agregó la institución.

Hasta para ir al baño estarían obligando a los estudiantes a pagar una cuota. (Gemini)

Le cobraban peaje hasta para ir a la soda

Lamentablemente, ese no es el único caso en el que se denuncian cobros de peajes en centros educativos; un estudiante del Liceo de Costa Rica asegura haber pasado por algo similar el año pasado.

El joven estaba antes en otro colegio, pero era víctima de bullying, así que su familia decidió cambiarlo de centro educativo para buscar el bienestar del estudiante.

Un familiar del muchacho contó que con toda la ilusión del mundo en enero del año pasado fueron a comprar los uniformes a una tienda en el Centro Comercial del Sur y que todos en la casa pensaban que, al fin, se iba a acabar el tema del bullying, pero al final la situación se puso aún peor.

Cuando entró al Liceo de Costa Rica, se dio cuenta de que ahí también había bullying y de que, incluso, los estudiantes de años superiores les cobraban “peaje” a los más jóvenes.

“Un día me contó que no le estaba yendo bien, que cuando salía a recreo le cobraban un peaje de 100 colones, también para comprar en la soda, para ir al baño”, contó el allegado del muchacho.

El familiar de un estudiante del Liceo de Costa Rica contó lo que el muchacho ha vivido. (Alonso Tenorio)

Asegura que les cobran hasta cuando ya salieron del colegio

Y es que, según el relato del estudiante, los muchachos que les hacen los cobros no descansan ni cuando salen de clases, ya que una vez fuera del colegio se colocan en sitios estratégicos para esperar que pasen los demás estudiantes camino a casa y ahí les cobran.

“Dice que una vez logró llegar hasta el Parque Central y estaba todo contento porque creyó que ya ese día se les había escapado a los ‘cobradores’, se metió a un restaurante de comida rápida que está ahí en una esquina para comprarse algo y estaban dos de los estudiantes que hacían cobros comiendo; tuvo que darles plata porque ahí mismo se le acercaron”, manifestó.

El familiar del afectado asegura que el muchacho habló en repetidas ocasiones con la profesora guía y con otros educadores del colegio y que le dijeron que tomarían cartas en el asunto, pero que al final todo siguió igual.

El MEP pide a los padres de familia denunciar de inmediato este tipo de situaciones. (Gemini)

Sin denuncias por cobro ilegales

La Teja consultó al MEP sobre el tema y en la institución dijeron que no tenían conocimiento del caso ni denuncias formales.

“Sobre supuestos cobros de peajes en el Liceo de Costa Rica, me permito informar que a la fecha la institución no tiene reportado ningún incidente formal por parte de ningún estudiante ni de padres relacionado con dicha situación”, informó Mariano Oreamuno Vargas, director del Liceo de Costa Rica.

“No se han recibido denuncias escritas ni verbales que permitan activar un protocolo sobre ese particular. Es fundamental recalcar que cualquier situación de esta naturaleza debe ser comunicada de manera inmediata, ya sea al personal docente, técnico docente, administrativo o a la dirección del centro educativo”, agregó el jerarca.

Las autoridades del MEP hacen énfasis en que es necesario y urgente que, si se dan este tipo de situaciones, los padres de familia hagan la denuncia formal en el centro educativo.