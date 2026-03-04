Guerra en Irán podría golpear el bolsillo de los costarricenses en dos aspectos claves

Aunque la guerra entre Irán e Israel, y en la que está involucrado Estados Unidos, se da a miles de kilómetros de Costa Rica, el conflicto armado podría afectar el país y el bolsillo de la gente.

Así lo asegura Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA), quien explicó cuáles consecuencias podría tener esa guerra para el país.

La guerra en Irán podría traer consecuencias a la economía de Costa Rica. (AFP)

“Básicamente, tenemos dos canales de conexión con los fenómenos del conflicto. Uno tiene que ver con la importancia geopolítica y geoeconómica de Irán, particularmente en el tema de la energía.

“El papel del Estrecho de Ormuz en el tránsito de petróleo y de sus derivados, deja de alguna manera la economía mundial con una situación complicada, compleja en materia de oferta de petróleo de esa región del golfo”, explicó el economista.

LEA MÁS: TSE define fecha en que entidades públicas y privadas deberán aceptar la cédula digital obligatoriamente

¿Subirá el precio de la gasolina?

Lo más probable es que sí, mientras el conflicto perdure y más si se extiende en el tiempo.

“Hay que entender que, si bien Costa Rica no trae petróleo de esa región del mundo, el petróleo en el mundo sí se va a encarecer a causa del conflicto”, expresó Vargas.

El experto mencionó otro aspecto que podría afectar al país a nivel económico.

LEA MÁS: TSE anuncia importante cambio con la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM)

El petróleo podría subir y se podría dar un descontrol en las bolsas de valores. (Shutterstock)

“El segundo efecto es la posibilidad de que se generen algunos problemas o algún descontrol en las bolsas de valores si el conflicto se agrava y si se ve afectada la logística internacional, la localización y las importaciones o exportaciones de empresas que están cotizando en bolsa.

“La realidad es que Costa Rica tiene sus fondos de pensiones, cerca de un 40% a un 45% del total de los fondos, invertidos internacionalmente. Así que la posibilidad de que haya afectaciones en los mercados bursátiles podría tener consecuencias sobre el ahorro a largo plazo de los y las costarricenses. Por ese lado también podríamos tener una afectación en el tema, particularmente por la guerra”, explicó el economista.