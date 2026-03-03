Irán amenaza con atacar “los centros económicos” de Medio Oriente

Israel y Estados Unidos bombardearon este martes el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ofensivas y amenazaron con atacar “todos los centros económicos” de Oriente Medio, en el cuarto día de una guerra sin límite de tiempo.

Los ataques de ambas partes arrecian incendiando las monarquías petroleras del Golfo, dejando decenas de miles de viajeros varados, paralizando el estrecho de Ormuz y disparando el precio del oro negro, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en la pandemia de covid-19 o la guerra en Ucrania.

Esta foto de la Marina de Estados Unidos, difundida por la oficina de asuntos públicos del Mando Central (CENTCOM), muestra a un F/A-18E Super Hornet del Escuadrón de Caza de Ataque 14 (VFA-14) despegando desde la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), en apoyo de la operación Epic Fury, (-/AFP)

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local. AFP no ha podido verificar este saldo.

Teherán se ha convertido en una ciudad fantasmal para los habitantes que no han huido de las bombas.

“Me da miedo caminar por las calles desiertas”, dice Samireh, una enfermera de 33 años que se ha quedado por sentido del deber.

LEA MÁS: Trump define a España como un “aliado terrible” y dice que eliminará todo trato comercial

Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en el este y el sudeste de Teherán.

Israel anunció el martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.

Una alta columna de humo negro se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. (FADEL SENNA/AFP)

También afirmó que golpeó infraestructuras subterráneas clandestinas, en las afueras de Teherán.

“Demasiado tarde”

El general Ebrahim Jabari, un alto mando de los Guardianes de la Revolución, advirtió que si siguen los bombardeos “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias y añadió que el precio del petróleo, que subió este martes a 85 dólares, podría llegar hasta los 200 dólares.

Por la noche, Irán anunció que lanzó una nueva andanada de drones y misiles contra Israel.

LEA MÁS: Hezbolá arrastra a Líbano a la guerra debido a sus ataques contra Israel

Entre tanto, el presidente estadounidense cierra la puerta al diálogo.

“Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, dijo Donald Trump.

El mandatario declaró que “prácticamente todo ha sido destruido” en Irán, en una ofensiva que, según él, se decidió porque Washington pensaba que Teherán iba “a atacar primero”.

Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente. (ATTA KENARE/AFP)

“En cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel”, dijo el republicano, contradiciendo la versión del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, quien había dicho la víspera que Israel desencadenó la guerra.

Washington, que ha registrado seis bajas de soldados, ha sufrido ataques directos a sus intereses.

La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue blanco de dos drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Teherán ha multiplicado sus ataques en la región.

LEA MÁS: La guerra en Irán se extiende y arrastra a Oriente Medio hacia una crisis

Periodistas de la AFP oyeron fuertes explosiones este martes en Doha y Dubái, y dos habitantes de Abu Dabi también dijeron haber escuchado detonaciones en la capital emiratí.

Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos. Catar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender “acciones defensivas” para destruir las capacidades militares iraníes.

Trabajadores extranjeros observan una densa columna de humo negro que se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, el 3 de marzo de 2026. (FADEL SENNA/AFP)

“Sería un acto de guerra”, declaró el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que enviará refuerzos a Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas.

Israel dice que atacará a Hezbolá hasta el desarme

En Líbano prosiguen los ataques de Israel en respuesta a los disparos del movimiento Hezbolá, respaldado por Irán, que dijo haber apuntado a tres bases militares en suelo israelí.

LEA MÁS: ¿Cuánto durará la guerra con Irán? Trump habla de un posible plazo

Según la unidad de gestión de desastres del gobierno libanés, más de 58.000 personas fueron desplazadas por los ataques.

“No nos detendremos hasta que esta organización sea desarmada”, declaró este martes el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir.

En tanto, Israel anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo a partir de la noche del miércoles.