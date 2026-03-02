La guerra en Irán se extiende y arrastra a Oriente Medio hacia una crisis

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió este lunes por todo Oriente Medio y amenaza con sumir a la economía mundial en el caos después de que el Líbano y los países exportadores de petróleo del Golfo fueran arrastrados hacia el conflicto.

La república islámica ha contraatacado desde el sábado tomando como blanco las bases militares estadounidenses y el territorio israelí, y después países del Golfo, lo que desató temores sobre el suministro de petróleo e hizo subir los precios del crudo.

En el tercer día de guerra, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva “gran ola” de ataques.

Columnas de humo se elevan tras bombardeos israelíes sobre los suburbios del sur de Beirut el 2 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió ese día por Oriente Medio. (IBRAHIM AMRO/AFP)

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado”, dijo Trump a CNN.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también se negó este lunes a descartar el despliegue de tropas en Irán e indicó que la guerra podría prolongarse hasta “seis semanas”.

Violentas explosiones sacudieron varios barrios de Teherán. Irán acusó a Estados Unidos y a Israel de lanzar un bombardeo contra el sitio nuclear de Natanz, que fue uno de los principales blancos de ataques durante el pasado conflicto de junio de 2025.

Israel extendió sus operaciones a Líbano, en respuesta a ataques del movimiento islamista afín a Irán, Hezbolá, contra el que libró una guerra hace un año. Las autoridades libanesas reportaron un balance de al menos 52 muertos y 154 heridos.

En Irán, la Media Luna Roja iraní elevó a 555 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra.

AFP no ha podido verificar los saldos de víctimas de forma independiente.

Esta imagen, obtenida de la agencia iraní de noticias ISNA, muestra escombros y restos que cubren un vehículo destruido tras un ataque con misiles contra un vecindario de la capital iraní, Teherán, el 28 de febrero de 2026. (AFP/AFP)

Irán denuncia bombardeo contra escuela

Pese a los ultimátums de Estados Unidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmó este lunes haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes, entre ellos la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Además, advirtieron que no descansarán “hasta que el enemigo sea derrotado”. “Ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”, avisaron.

Por ahora se tiene constancia de cuatro militares estadounidenses muertos, pero Trump reconoce que la cifra podría aumentar.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que el país no permanecerá “en silencio” tras denunciar “ataques” contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos israelo-estadounidenses, e instó al mundo a “condenar” estas acciones.

Irán afirma que un bombardeo el sábado causó 168 muertos en una escuela del sur del país, pero ni Estados Unidos ni Israel confirmaron el ataque, que la AFP no pudo verificar, al no poder acceder al lugar.

Israel no descarta ofensiva terrestre en Líbano

El ejército israelí afirmó llevar a cabo un “ataque de envergadura” en el “corazón de Teherán” y bombardeos simultáneos “con cientos de aviones” en Irán y Líbano. Más tarde reportó que atacó oficinas de los servicios de inteligencia en Teherán.

Israel bombardeó Líbano este lunes y los resultados fueron devastadores. AFP (KAWNAT HAJU/AFP)

En el frente de Líbano, Israel reivindicó ataques contra 70 objetivos de Hezbolá y haber matado a su jefe de los servicios de inteligencia, Husein Mukalled.

Desde el primer día de la operación en Irán, Israel aseveró que durará “el tiempo que sea necesario”. En el caso de Líbano, el ejército israelí no descartó este lunes una ofensiva terrestre.

El gobierno libanés, que no quiere verse arrastrado al conflicto, prohibió las actividades militares de Hezbolá y le ordenó que entregue las armas.

Israel bombadeó este lunes Beirut. AFP (IBRAHIM AMRO/AFP)

El movimiento islamista respondió condenando la declaración y afirmó que los libaneses esperaban un pronunciamiento de rechazo a la “agresión”.

La respuesta de Irán se ha extendido a numerosos países de la región, que en muchos casos albergan bases estadounidenses.

Las explosiones sacuden desde hace días ciudades como Doha, Abu Dabi y Dubái. Pero también alcanzan infraestructuras energéticas, como una gigantesca refinería de petróleo saudita o instalaciones de gas en Catar.

Estos ataques han dejado varios muertos, entre ellos un militar fallecido este lunes en Kuwait.

La guerra provocó el caos aéreo con cientos de vuelos cancelados, pero Dubái anunció este lunes una reanudación limitada de los vuelos.

Una base británica fue atacada por drones iraníes en Chipre, tras la decisión de Londres de autorizar a Washington usar sus complejos militares contra Irán.

Alegría y miedo en Teherán

Iranians walk past a billboard showing Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei with anti-US rhetoric in Tehran on January 27, 2026. A US naval strike group led by an aircraft carrier has deployed to Middle Eastern waters, the United States said on January 26, 2026, as Tehran warned it was ready to hit back at any American attack launched in response to a crackdown on anti-government protests. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (ATTA KENARE/AFP)

Después de las manifestaciones contra el gobierno en Irán que fueron duramente reprimidas y las autoridades iraníes llamaron a la población a concentrarse en apoyo a la república islámica y para rendir homenaje al líder supremo.

El futuro de Irán es una incógnita tras la muerte de Jamenei. Por el momento el país está en manos de un triunvirato de forma provisional a la espera, según Teherán, de elegir al sucesor de Jamenei.

Trump llamó a los responsables iraníes a deponer las armas a cambio de inmunidad total o a enfrentarse a una “muerte segura”.

“No negociaremos con Estados Unidos”, respondió el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, quien horas después avisó que “Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra”.

En Teherán, Elnaz, de 39 años, relató que la gente siente “alegría y miedo” al mismo tiempo.

“Tenemos más miedo desde la noche pasada porque golpearon viviendas civiles cerca de una comisaría. Pero nadie tiene ningún problema con Israel o con Estados Unidos. Todos maldicen (al régimen) por lo que nos hicieron”, afirmó.