Medios iraníes reportan 108 niñas muertas en ataque contra escuela en Irán

Al menos 108 estudiantes murieron en un ataque estadounidense-israelí contra una escuela primaria para niñas en la ciudad de Minab, al sur de Irán, según informaron medios estatales iraníes y CNN.

De acuerdo con la cadena estadounidense, la cifra fue confirmada por la agencia estatal IRIB, que citó al fiscal de la ciudad. Las autoridades locales declararon un día de luto público en la provincia tras el ataque.

Escenas tras el bombardeo

Un video difundido por IRIB muestra varias bolsas para cadáveres en el interior del edificio afectado, mientras equipos de rescate y residentes buscaban entre los escombros.

Las imágenes fueron atribuidas a la agencia de noticias Mehr y difundidas por medios iraníes.

Más víctimas en la provincia de Lamerd

En un segundo ataque en la provincia sureña de Lamerd, al menos 18 civiles murieron luego de que bombardeos impactaran un complejo deportivo y zonas residenciales, informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

Un funcionario de salud indicó a IRNA que la mayoría de las víctimas mortales en Lamerd eran niños y que alrededor de 100 personas resultaron heridas.

La información ha sido difundida por medios estatales iraníes en medio de una creciente tensión internacional tras los ataques reportados en territorio iraní.

Esta imagen, obtenida de la agencia iraní de noticias ISNA, muestra escombros y restos que cubren un vehículo destruido tras un ataque con misiles contra un vecindario de la capital iraní, Teherán, el 28 de febrero de 2026. (AFP/AFP)

