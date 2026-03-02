Hezbolá arrastra a Líbano a la guerra debido a sus ataques contra Israel

El gobierno del Líbano prohibió este lunes las actividades militares de Hezbolá, después de que los ataques de este movimiento proiraní arrastraran al país a la guerra regional entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ejército israelí bombardeó Líbano este lunes y mató al menos a 52 personas, informaron las autoridades, después de que el movimiento proiraní Hezbolá reivindicara el lanzamiento de cohetes contra Israel tras el asesinato del guía supremo iraní Alí Jamenei.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró la “prohibición inmediata de todas las acciones militares y de seguridad de Hezbolá” y le exigió que entregue sus armas y se limite a la política.

En Irak un grupo pro paramelitar iraquí desfiló en honor a los fallecidos en los ataques. AFP (AHMAD AL-RUBAYE/AFP)

El movimiento islamista respondió condenando la declaración y afirmó que los libaneses esperaban un pronunciamiento de rechazo a la “agresión”.

El jefe del ejército israelí, el general Eyal Zamir, afirmó que los bombardeos contra Hezbolá podrían durar “muchos” días más y el portavoz militar Effie Defrin advirtió que el movimiento islamista “lo pagará caro”.

Más tarde, el general Defrin afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” cuando un periodista le preguntó si Israel puede ampliar sus ataques con una ofensiva terrestre.

“También estamos operando en el Líbano para eliminar una amenaza significativa (...) En definitiva, todas las opciones están sobre la mesa. Actuaremos para desarmar a Hezbolá”, respondió Defrin.

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde el Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

Los bombardeos israelíes contra bastiones de Hezbolá en Líbano han dejado al menos 52 muertos y 154 heridos, según un nuevo balance oficial publicado este lunes. Además, obligaron a 28.500 personas a huir de sus hogares.

Israel bombardeó el cuartel general del Hezbollah en el Líbano. AFP (KAWNAT HAJU/AFP)

El ejército israelí dijo que apuntó contra varios dirigentes de Hezbolá en Beirut y en el sur del país y afirmó que mató al jefe de los servicios de inteligencia del grupo, Hussein Mukalled, en un ataque en la capital libanesa el domingo.

El movimiento armado pro-Irán había prometido “hacer frente a la agresión” de Israel y Estados Unidos tras la muerte del ayatolá Jamenei. El lunes, anunció haber disparado misiles y drones hacia la región de Haifa, en el norte de Israel.

Huir sin nada

Este lunes, el ejército israelí afirmó haber bombardeado lugares de “todo” el país y ordenó a los vecinos de unos cincuenta pueblos que evacuaran sus casas.

Un periodista de la AFP constató que residentes del sur del país huyeron en auto, con colchones amarrados al techo tras la advertencia, y un denso tráfico procedente del sur congestionó las carreteras de la ciudad libanesa de Sidón, al sur de la capital.

“Salimos a toda prisa, sin agarrar nada, ni siquiera ropa o comida para mi hija”, dijo Hasan, un beirutí de 30 años que tiene una cafetería. Según contó, se llevó a su familia “hacia la montaña” en plena noche.

A Izdihar Yassine, que vive en el pueblo de Qsaybé, en el sur del país, los bombardeos le impidieron acudir al hospital, donde debía someterse a una sesión de tratamiento contra el cáncer.

En Teherán muchos edificio han colapsado producto de olos violentos ataques. AFP (-/AFP)

“Nos despertamos con el sonido de los obuses (...) y huimos” con toda la familia, dijo. No les dio tiempo ni a llevarse nada.

El general Rafi Milo, jefe del mando norte del ejército de Israel, indicó que se habían desplegado tropas a lo largo de la frontera y descartó que la población del norte del país tuviera que evacuar.

Más allá del cambio de poder en Irán, Estados Unidos e Israel buscan con la nueva ofensiva contra Teherán aniquilar “el eje de resistencia” liderado por Irán.

Irán respalda a fuerzas en la región a las que financia y arma: los grupos islamistas Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen y milicias en Irak.

Hezbolá se vio debilitado después de la guerra con Israel, en la que entró de manera unilateral en octubre de 2023 para apoyar a Hamás, que combatía al ejército israelí en la Franja de Gaza.

Israel afirma que bombardeó sedes de los servicios de inteligencia militar en Teherán

Los militares israelíes afirmaron que bombardearon múltiples oficinas de los servicios de inteligencia iraníes y otros centros de comando, cuando prosiguen los ataques a la república islámica.

Una imagen tomada de un video difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026 muestra lo que éste describe como ataques a gran escala contra “el cuartel general del régimen terrorista iraní” en Teherán, el 1 de marzo. (HANDOUT/AFP)

“Los (militares israelíes) atacaron 10 sedes pertenecientes al ministerio iraní de Inteligencia, principal cuerpo de inteligencia del régimen, así como muchas instalaciones de la fuerza Quds”, indicaron en comunicado, en referencia a la rama de los Guardianes de la Revolución que supervisa las operaciones en el extranjero.

EE. UU. atacó más de 1.250 objetivos en primeras 48 horas de guerra en Irán

Estados Unidos alcanzó más de 1.250 objetivos en las primeras 48 horas de la guerra contra Irán, informó este lunes el ejército estadounidense

Entre los lugares atacados se incluyeron centros de mando y control, bases de misiles balísticos, buques y submarinos de la armada iraní, y sitios de misiles antibuque, según una hoja de datos publicada por el Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región. En el primer día del conflicto, Estados Unidos golpeó más de 1.000 dianas.