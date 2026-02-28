Donald Trump confirma que Estados Unidos atacó a Irán este sábado

El presidente Donald Trump anunció este sábado el lanzamiento de una operación militar contra Irán en un discurso en video de ocho minutos difundido en la plataforma Truth Social.

A continuación, el discurso completo traducido por AFP:

“Hace poco, las fuerzas armadas de Estados Unidos iniciaron operaciones de combate de gran envergadura contra Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó el ataque de Estados Unidos a Irán este sábado. AFP (MANDEL NGAN/AFP)

“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo.

“Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘Muerte a Estados Unidos’ y ha llevado a cabo una campaña incesante de baños de sangre y masacres masivas, apuntando contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en un gran número de países.

“Entre los primeros actos del régimen estuvo el apoyo a la violenta toma de la embajada estadounidense en Teherán, en la que mantuvo a decenas de rehenes estadounidenses durante 444 días (entre noviembre de 1979 y enero de 1981, ndlr).

“En 1983, grupos apoderados de Irán llevaron a cabo el atentado contra los cuarteles de los marines en Beirut, que mató a 241 militares estadounidenses.

LEA MÁS: Pleito entre Israel e Irán podría golpear a los ticos donde más les duele

“En 2000, sabían y probablemente estaban implicados en el ataque contra el USS Cole. Murieron muchos. Las fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos de militares estadounidenses en Irak.

“Los aliados del régimen han seguido lanzando innumerables ataques contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio en los últimos años, así como contra barcos mercantes estadounidenses y contra rutas de navegación internacionales.

“Esto ha sido terrorismo masivo, y no lo vamos a tolerar más. Desde Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre y vísceras.

“Y fue Hamás, aliado de Irán, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de 1.000 inocentes, incluidos 46 estadounidenses, y tomando al mismo tiempo a 12 de nuestros ciudadanos como rehenes. Fue brutal, algo que el mundo no había visto nunca antes.

Un video tomado de imágenes difundidas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra el momento de un ataque contra una base de Estados Unidos en Baréin. (-/AFP)

“Irán es el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo y muy recientemente ha matado a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras se manifestaban.

“La política de Estados Unidos, y en particular la de mi administración, siempre ha sido que este régimen terrorista nunca pueda poseer un arma nuclear. Lo repito: nunca tendrán un arma nuclear.

“Por eso, durante la operación Midnight Hammer (Martillo de Medianoche) el pasado junio, aniquilamos el programa nuclear del régimen en Fordo, Natanz e Isfahán.

“Tras ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su pérfida búsqueda de armas nucleares, y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo.

LEA MÁS: “Las puertas del infierno”: Esto es lo que se sabe de los ataques de Israel a Irán

“Lo intentamos. Ellos querían hacerlo. No querían hacerlo. Y luego querían hacerlo. No querían hacerlo. No entendían qué estaba pasando. Solo querían hacer el mal.

“Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas. Rechazaron todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares. Y ya no podemos aceptar esto.

“En lugar de eso, intentaron reconstruir su programa nuclear y seguir desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero y que pronto podrían alcanzar el territorio estadounidense.

“Imaginen hasta qué punto se envalentonaría este régimen si algún día tuviera, y estuviera realmente armado, con armas nucleares como medio para transmitir su mensaje.

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán el 28 de febrero de 2026. Irán afirmó ese día que “responderá de manera decisiva” luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra el país, pese a que estaban en curso conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. (-/AFP)

“Por estas razones, las fuerzas armadas estadounidenses están llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta dictadura radical y muy malvada amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará totalmente aniquilada, de nuevo. Vamos a aniquilar su Marina.

“Nos vamos a asegurar de que los aliados terroristas del régimen ya no puedan desestabilizar la región o el mundo ni atacar a nuestras fuerzas, y de que no puedan seguir utilizando sus artefactos explosivos improvisados, o ‘bombas al borde de la carretera’, como a veces se les llama, para herir tan gravemente y matar a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses.

“Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear.

LEA MÁS: Trump jugó al despiste: Así fue cómo el presidente de Estados Unidos decidió atacar a Irán

“Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debería desafiar la fuerza y el poder de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Yo construí y reconstruí nuestras fuerzas armadas en mi primer mandato.

“No hay otro ejército en la tierra que se acerque a su potencia, su fuerza o su nivel de sofisticación. Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar los riesgos para el personal militar estadounidense en la región. A pesar de ello, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar.

“Valientes héroes estadounidenses podrían perder la vida y podríamos tener bajas. Esto sucede a menudo en la guerra, pero no hacemos esto por el presente. Lo hacemos por el futuro. Y es una misión noble.

“Rezamos por cada militar mientras arriesgan sus vidas de manera desinteresada para garantizar que los estadounidenses y nuestros hijos nunca serán amenazados por un Irán dotado de armas nucleares.

Un proyectil entrante explota sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026. (JALAA MAREY/AFP)

“Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en peligro, y tenemos la convicción de que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas triunfarán. Tenemos a los mejores del mundo. Y triunfarán.

“A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y obtener inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura.

“Así que dejen las armas, serán tratados con justicia y con inmunidad total, o se enfrentarán a una muerte segura.

“Por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está al alcance de la mano.

Este fotograma de un video obtenido de imágenes de usuarios publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en un punto de impacto tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán. (-/AFP)

“Permanezcan bajo resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el poder.

“Dependerá de ustedes hacerlo. Probablemente será su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han obtenido.

“Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que ustedes quieren.

“Así que veamos cómo reaccionan. Estados Unidos los está apoyando con una fuerza abrumadora y un poder devastador. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y liberar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance

A plume of smoke rises following a reported explosion in Tehran on February 28, 2026. Two loud blasts were heard in Tehran on February 28 morning by AFP journalists, and two plumes of thick smoke were seen over the centre and east of the Iranian capital. Israel's defence ministry announced it had launched a "preemptive strike" on Iran as sirens sounded in Jerusalem and people across the country received phone alerts about an "extremely serious" threat. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (ATTA KENARE/AFP)

“Este es el momento para actuar. No lo dejen pasar. Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.”