Donald Trump le envió una fuerte amenaza a Cuba sobre el petroleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela, al asegurar que la isla ha sobrevivido durante años gracias al crudo venezolano a cambio de servicios de seguridad prestados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

LEA MÁS: Presidente cubano le responde a Donald Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que “ya no más” y lanzó una advertencia directa a La Habana: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”, instando al régimen cubano a alcanzar un acuerdo antes de enfrentar consecuencias que no especificó.

El mandatario sostuvo que Venezuela ya no necesita protección cubana tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y aseguró que ahora el país sudamericano cuenta con el respaldo del ejército estadounidense, al que calificó como “el más poderoso del mundo”.

Trump advirtió que no habrá más petróleo venezolano para Cuba. (Shutterstock/Foto)

Respuesta de La Habana y dependencia energética

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, respondió que Cuba es “una nación libre, independiente y soberana” y recalcó que nadie dicta qué hacer a la isla. Además, atribuyó la grave situación económica y energética a las sanciones impuestas por Estados Unidos durante más de seis décadas.

Cuba depende desde el año 2000 del petróleo venezolano, como parte de un acuerdo firmado con Hugo Chávez. De acuerdo con análisis del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Venezuela aportó durante años alrededor de 50.000 barriles diarios, aunque desde 2024 el suministro cayó a entre 10.000 y 30.000 barriles.

LEA MÁS: Gobierno de Nicaragua libera a “decenas” de presos políticos tras presión de Estados Unidos

La isla necesita cerca de 110.000 barriles diarios para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales unos 40.000 provienen de producción nacional. El 65 % del consumo se destina a las termoeléctricas, en medio de apagones casi diarios que afectan a la economía, contraída un 11 % en los últimos cinco años.

Expertos independientes señalan que la crisis energética cubana es estructural y que se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema.

Cuba enfrenta apagones diarios por la crisis energética. (@WhiteHouse/X)

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor