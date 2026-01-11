Internacionales

Presidente cubano le responde a Donald Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump

EscucharEscuchar
Por AFP

“Nadie nos dicta qué hacer”, respondió este domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al mandatario estadounidense, Donald Trump, quien instó a la isla alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Díaz-Canel autorizó a la instalación de pymes privadas en 2021
El presidente cubano, Miguel Diaz-Canel Bermudez, denunció corrupción y evasión físcal tanto en el sector público como en el privado. Foto: Luong Thai Linh/POOL/ AFP (LUONG THAI LINH/AFP)

Trump instó el domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

LEA MÁS: Administración de Donald Trump mandó fuerte advertencia a Cuba tras captura de Nicolás Maduro

“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, añadió Díaz-Canel.

LEA MÁS: Trump dice que “muchos cubanos” murieron en ataque de EE.UU. a Venezuela y Cuba lo confirma

Asimismo, destacó que “quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas” que padecen los cubanos, “deberían callar por vergüenza”, porque “saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez.

Cubans hold a Venezuelan national flag with a Cuban one during a gathering in support of Venezuelan leader Nicolas Maduro in Havana on January 3, 2026, after US forces captured him. President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuela's leader Nicolas Maduro after bombing the capital Caracas and other cities in a dramatic climax to a months-long standoff between Trump and his Venezuelan arch-foe. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)
Los cubanos repudiaron el ataque de Estados Unidos a Venezuela. AFP (ADALBERTO ROQUE/AFP)

La isla sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

US President Donald Trump, alongside Secretary of State Marco Rubio (L) and US Secretary of Defense Pete Hegseth (R), speaks to the press following US military actions in Venezuela, at his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on January 3, 2026. President Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Donald Trump ahora la tiene contra Cuba. AFP (JIM WATSON/AFP)

Más temprano, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en X que Estados Unidos “se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CubaEstados UnidosDonald TrumpMiguel Díaz-Canel
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.