Medio Oriente queda al rojo vivo por ataque de EE. UU. e Israel a Irán

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado a Irán, con el aparente objetivo de derrocar al régimen, a lo que la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo.

Un ataque aéreo contra un colegio en el sur de Irán mató a 85 personas, según un funcionario local. Un gobernador iraní precisó que hay decenas de niñas muertas. AFP no pudo acceder al sitio para verificar el número de víctimas.

Tras el ataque, se registraron explosiones en varias ciudades del Golfo, donde hay bases estadounidenses, y muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo.

Esta imagen, obtenida de la agencia iraní de noticias ISNA, muestra escombros y restos que cubren un vehículo destruido tras un ataque con misiles contra un vecindario de la capital iraní, Teherán, el 28 de febrero de 2026. (AFP/AFP)

La operación “Furia épica”, como la llama Washington, tiene como objetivo “eliminar las amenazas inminentes” de Irán, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump.

“La hora de vuestra libertad está al alcance de la mano”, dijo Trump a los iraníes desde su residencia en Florida.

“Cuando hayamos terminado, tomad el poder, os tocará a vosotros hacerlo”, afirmó en un mensaje de vídeo semanas después de que la represión de manifestaciones antigubernamentales iraníes se saldara con miles de muertos, según varias oenegés.

El dirigente republicano advirtió “a los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía” que si deponen las armas gozarán “de total inmunidad” pero de lo contrario se enfrentarán “a una muerte segura”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó una “operación” conjunta, que ellos bautizaron como “Rugido de león”, contra la “amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán”.

El ejército israelí reconoce haber atacado “cientos de blancos militares iraníes” y apuntado a varias reuniones de altos cargos en Teherán.

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian figuran entre los objetivos atacados, según la cadena pública israelí KAN.

La agencia de noticias Isna, confirmó que el céntrico barrio donde se encuentran la residencia del líder supremo y la presidencia ha sido uno de los objetivos.

“Vivo”

Israeli first responders arrive at a site where debris from a rocket interception fell in a neighbourhood on the outskirts of Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP) (ILIA YEFIMOVICH/AFP)

“Que yo sepa” el ayatolá Jamenei está vivo y “todos los oficiales de alto rango están vivos”, declaró a la cadena NBC el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien abogó por “una desescalada”.

En Teherán, los periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones y vieron columnas de humo en el centro, el este y el oeste de la capital.

Los habitantes se refugiaban en sus casas y los padres, presos de pánico, intentaban recoger a sus hijos del colegio.

Se han firmado atascos en el centro y largas colas delante de las panaderías.

El miedo y el nerviosismo es palpable.

“Hubo mucho ruido”, contó un testigo de la ciudad a un periodista de AFP, antes de que se cortaran las comunicaciones y el acceso a internet, una medida que las autoridades suelen tomar durante periodos de mayor tensión.

“Vi con mis propios ojos dos misiles Tomahawk volando horizontalmente hacia sus objetivos”, dijo a la AFP un empleado de Teherán.

En un estado de miedo, los habitantes de Teherán recibieron en sus teléfonos un mensaje de texto instándoles a abandonar la capital.

Según los medios de comunicación iraníes, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país.

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán el 28 de febrero de 2026. Irán afirmó ese día que “responderá de manera decisiva” luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra el país, pese a que estaban en curso conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. (-/AFP)

En Israel ha sucedido otro tanto. Periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén y en varias regiones del país y el ejército aseguró haber detectado disparos de misiles procedentes de Irán.

Las autoridades cerraron el espacio aéreo a los vuelos civiles.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron una “primera oleada de ataques masivos” contra Israel.

El jefe de la diplomacia iraní calificó de “objetivos legítimos” todos los lugares implicados en operaciones contra Irán.

Sin embargo, también precisó en su entrevista a NBC que los ataques lanzados en represalia están dirigidos a las bases estadounidenses en el golfo Pérsico, no a los países que las acogen.

Durante la jornada, los Guardianes de la Revolución anunciaron el lanzamiento de varias rondas de misiles “contra bases estadounidenses” en la región.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Riad y Abu Dabi, y las bases estadounidenses en Manama y Doha fueron blanco de ataques.

Emiratos Árabes Unidos y Catar afirmaron haber repelido ataques contra su territorio y Jordania declaró haber derribado dos misiles balísticos dirigidos contra el reino.

Pese a la tregua de noviembre de 2024 que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbollah, Israel ha mantenido ataques regulares sobre Líbano, generalmente afirmando que apunta contra el grupo respaldado por Irán. (JOSEPH EID/AFP)

Emiratos contabiliza al menos un muerto en la capital.

En Irak, un bombardeo contra la base militar de Jurf al Sakher (sur), que alberga a un grupo proiraní, mató a por lo menos dos combatientes, según fuentes cercanas al grupo armado Kataeb Hezbolá.

En el sur de Siria, la caída de un misil iraní causó cuatro muertos, según Damasco.

Llamado a la “moderación”

Las reacciones no se hicieron esperar.

Rusia denunció una “aventura peligrosa” que amenaza a la región con una “catástrofe”.

Este fotograma de un video obtenido de imágenes de usuarios publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en un punto de impacto tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán. (-/AFP)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “la máxima moderación”.

China reclamó “el cese inmediato de las acciones militares”.

El emir de Catar, jeque Tamim ben Hamad al-Thani, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, pidieron que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones.

Pero el hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica, espera la “victoria final” contra el régimen de los ayatolás para “reconstruir Irán”.