¿Sabía que la CCSS le presta dinero para comprar, construir o ampliar casa con estos beneficios únicos?

Si usted anda en busca de una casa, es importante que conozca los créditos hipotecarios que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque podrían pegarle una salvada.

La entidad pone a disposición de sus asegurados créditos hipotecarios con una tasa que contempla una cuota fija del 7% durante los primeros cinco años. Luego, el interés se ajusta a la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales.

La CCSS ofrece créditos hipotecarios atractivos. (Canva)

Entre los principales beneficios del crédito destacan el financiamiento de hasta un 90% sobre el avalúo del inmueble y la exoneración de honorarios profesionales.

Puede calcular la cuota aproximada del crédito

Las personas interesadas pueden calcular su cuota aproximada mediante la calculadora de crédito hipotecario disponible en el sitio web institucional: https://www.ccss.sa.cr/credito-hipotecario

También pueden realizar el respectivo trámite de manera virtual a través del correo credito@ccss.sa.cr o efectuar las consultas al teléfono 2284-9200. También de forma presencial en la Plataforma de Créditos Hipotecarios, ubicada en el segundo piso del edificio Jorge Debravo, en las oficinas centrales de la CCSS.

Revise los requisitos para ver si usted los cumple. (Rafael Pacheco)

“La tasa de interés, en este momento, es del 7% fijo los primeros sesenta meses. También tenemos un presupuesto de más de diez mil millones destinado para dar soluciones de vivienda a los costarricenses”, detalló Roy Alexander Retana Mora, jefe del área de Crédito y Cobros.

Además, dijo que genera nuevas fuentes de empleo y cotizaciones para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los principales requisitos para acceder a un crédito hipotecario con la Caja se encuentran:

- Documento de identidad vigente del solicitante, cónyuge y codeudor.

La Caja ofrece créditos con cuota fija durante los primeros cinco años. (Shutterstock)

- Constancia salarial y boletas de pago recientes.

- Reporte crediticio con autorización.

- Documentación legal de la propiedad (plano, certificación literal e impuestos al día).

- Cuenta cliente (IBAN).

- Opción de venta cuando aplique.

- Dependiendo del tipo de crédito (compra, construcción, ampliación, mejoras o cancelación de hipoteca), se solicitarán requisitos técnicos adicionales, como avalúos, planos constructivos y permisos municipales.

