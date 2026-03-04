A La Teja llegó una consulta sobre el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), una que muchas otras personas también pueden tener, por eso aquí la vamos a aclarar.

Esta persona se quedó sin trabajo y quiere retirar ese dinero para ayudarse.

“Me despidieron y quiero retirar el FCL, pero no me afilié a ninguna operadora. ¿Dónde lo retiro?”, consultó.

Muchas personas prefieren sacar el FCL cada cinco años, en lugar de dejarlo para la jubilación. (Creada con IA)

El hombre dijo también que tenía entendido que si los trabajadores nunca se afiliaban a alguna Operadora de Pensiones Complementaria (OPC), esa plata era manejada por la operadora del Banco Popular, y era ahí donde debía solicitarla, pero esto fue lo que aclaró la entidad bancaria.

“Debe retirarlo en la OPC a la cual la persona esté afiliada. Por eso es importante que los afiliados sepan en cuál operadora de pensiones tienen sus recursos.

“Si la persona no escogió operadora y cotiza para la pensión con el IVM, automáticamente, la afiliación al FCL la tiene con la Operadora de Pensiones de la CCSS. Ahora bien, si se trata de una persona funcionaria del Magisterio Nacional, entonces el FCL lo tiene con la operadora de pensiones del Magisterio, Vida Plena”, explicó Óscar Benavides, director de Negocios de Popular Pensiones.

Un hombre que perdió el trabajo quiere retirar el FCL pero no sabe dónde solicitarlo. (Canva)

Este el requisito para pasarse de operadora

Benavides dijo también que los trabajadores pueden pasarse de operadora cuando gusten, siempre y cuando cumplan con una condición.

“Un dato importante es que el cliente puede trasladarse de OPC, ya sea para el ROP o para el FCL, siempre que cuente con seis meses de estar afiliado a su operadora actual. El traslado aplica en forma individual para cada fondo”, detalló.

Esto quiere decir que usted puede pedir que el ROP sea administrado por una operadora y el FCL por otra, sin ningún problema.

El FCL es un ahorro laboral que los empleadores aportan a sus trabajadores y que puede ser retirado en ciertas circunstancias, como la finalización de la relación laboral o después de cinco años de trabajo continuo con el mismo patrono.

Usted puede tener el ROP en una operadora de pensiones y el FCL en otra. (Canva)

Cada operadora de pensiones indica los requisitos y procedimientos para que los trabajadores lo soliciten. Si a usted ya le toca retirar el suyo y quiere hacerlo, debe ponerse en contacto con su operadora de pensiones.

También está la opción de dejar la plata ahí y retirarla cuando se jubile.