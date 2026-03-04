Rodrigo Chaves dice que “no respeta resolución de Sala Constitucional” sobre frecuencias y anuncia lo que hará

Rodrigo Chaves, presidente de La República, se refirió este miércoles a la decisión de la Sala Constitucional de dejar sin efecto el proceso de subasta de las frecuencias de radio y televisión y dejó en claro que está molesto.

El mandatario dijo que, aunque el gobierno debe obedecer lo que dicen los magistrados de la Sala Cuarta, no respeta la resolución de la Sala Constitucional.

Rodrigo Chaves critica decisión de la Sala Constitucional sobre frecuencias de radio y televisión. (Rafael Pacheco)

“Consideramos este fallo desastroso y repudiable”, aseguró el presidente.

Chaves dijo además, en conferencia de prensa, que el Gobierno presentará un nuevo concurso para regular la renovación de frecuencias de radio y televisión. Tienen un plazo de tres meses para hacerlo.

LEA MÁS: Guerra en Irán podría golpear el bolsillo de los costarricenses en dos aspectos claves

El presidente aseguró que el fallo, emitido el viernes 27 de febrero, confirma que el mecanismo adecuado para asignar y renovar frecuencias es el concurso público, y no la prórroga automática.

Habrá un nuevo concurso sobre las frecuencias. (Shutterstock)

Sala defiende el derecho a la información

La Sala Constitucional anuló la subasta de las frecuencias de radio y televisión, por votación de mayoría de los magistrados, y explicó que lo hizo para defender el derecho a la información de los ciudadanos.

“Por establecer la oferta económica más alta como único criterio para la asignación de concesiones de radiofrecuencias, sin tomar en consideración ni garantizar el pluralismo —tanto de medios como de contenidos— que debe existir en un estado democrático de derecho y en una sociedad de la información libre y plena”.

LEA MÁS: TSE define fecha en que entidades públicas y privadas deberán aceptar la cédula digital obligatoriamente

Una persona acudió a la institución para alegar que los concursos públicos para las frecuencias establecían como único criterio de adjudicación la oferta económica más alta, lo que —a su juicio— favorecía la concentración del espectro en grandes operadores y excluía a medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales.

Los magistrados dicen que tomaron la decisión pensando en el derecho a la información. (Tomada de Instagram)

Además, señaló que ello podría vulnerar principios constitucionales, como la libertad de expresión, el pluralismo informativo, la igualdad, la transparencia y la continuidad del servicio público de radiodifusión.

En la subasta hecha el año pasado por el Gobierno 58 emisoras no participaron en la subasta y también varios canales de televisión, debido a los altos costos de las frecuencias.

Las tarifas fijadas para ese proceso oscilaban entre $386.000 (unos ¢193.617.600) por una frecuencia FM nacional digital y $1,6 millones (¢802.560.000) por un canal de televisión, costos que varias empresas consideraron inaccesibles.