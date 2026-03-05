Inspección revela fallas en muchos de los buses de Lumaca que circulan entre San José y Cartago

La empresa autobusera Lumaca, que transporta a usuarios a Cartago desde San José y viceversa, está en graves problemas después de que un informe del Consejo de Transporte Público (CTP) encontrara defectos en muchos de sus buses.

Los hallazgos del CTP confirmaron lo que muchos usuarios se han quejado: malas condiciones de las unidades. Varios pasajeros con los que La Teja ha hablado contaron situaciones en las que se han quedado varados en carretera por algún problema mecánico con los buses que los transportaban.

El CTP revisó 24 unidades (tres estaban en el taller) de los 69 buses autorizados a finales de enero, unos días después de un accidente de un bus de Lumaca que ocurrió en Cartago. Se determinó que la mayoría tenía defectos.

El Consejo de Transporte Público inspeccionó 24 buses de Lumaca y encontraron defectos en su mayoría. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Según el informe, 19 de los buses inspeccionados, es decir, el 79,4%, tenían faltas a nivel mecánico, lo que puede ser un peligro para los usuarios.

¿Qué defectos se encontraron en los buses de Lumaca?

Uno de los problemas es que 18 de los autobuses inspeccionados presentaron faltas leves en el sistema de frenado.

Por ejemplo, hay buses que tienen fugas de aceite, revestimiento antideslizante del pedal despegado, muy desgastado o no existe, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas, tambores y discos en desgaste o rayados en su superficie, entre otros.

En el informe se detalla la inspección que se realizó en 21 de los 24 autobuses parqueados en el predio de Lumaca ubicado en Taras de Cartago. El CTP explicó que los tres restantes se encontraban en el taller. Además agregó que no se encontraron defectos visibles en dos de ellos.

Se detectaron problemas en el sistema de frenado en 19 unidades de bus de Lumaca, según informe del CTP. (Keyna Calderón/Cortesía)

Uno de los autobuses, de placa CB3178, tenía una fuga de aceite de motor y, además, la compuerta lateral estaba en peligro de desprendimiento. Tampoco se cerraba la puerta del motor.

Otro bus, de placa CB 3203, presentaba humedecimiento en el motor.

También se encontraron importantes faltas en otras unidades, como luces que no funcionan, el pedal de freno que no tenía antideslizante, fuga de aceite motor con goteo, frenos tambores y discos con desgaste en superficie activa, rampa desnivelada, cinturón para silla de ruedas en mal estado, un extintor sin fecha de expiración, butacas sueltas, entre otros problemas.

Según el CTP, los defectos más recurrentes son humedecimiento por fugas de aceite en motor, inconsistencias por luces e inconsistencias en el área de sillas de ruedas.

Algo que también llamó la atención en este informe es que a algunos de los buses se les vencía la inspección técnica vehicular este marzo, mientras que a otros se les vence en los próximos meses.

Buses revisados son viejos

Un detalle particular que se incluyó en el informe del CTP es que los buses que fueron inspeccionados son viejos.

Muchos son modelo 2018, con la famosa pintura azul, mientras que otros son del 2013, con la pintura celeste. También se revisaron unidades de modelos de 2023 y 2016.

El Consejo de Transporte Público ordenó a Lumaca que realizara las mejoras a los buses que tienen defectos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras las revisiones, el CTP ordenó a Lumaca que subsanara todos los defectos encontrados y también pidió que se informara en un plazo no mayor a 15 días naturales al Consejo las mejoras realizadas.

Este informe fue remitido a Lumaca el pasado 6 de febrero tras una sesión ordinaria de la Junta Directiva del CTP.

Se contactó a Lumaca para conocer su postura sobre el informe del CTP, así como las posibles mejoras que han realizado a las unidades defectuosas; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

