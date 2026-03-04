Municipalidades de la GAM enfrentan problema con residuos tras medida del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud tomó una drástica decisión sobre el traslado de la basura a otros sitios fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), que podría ser un gran problema para muchos municipios.

Se estableció un plazo excepcional de hasta dos años para que las municipalidades, específicamente las que no cuentan con un parque ambiental, puedan trasladar la basura a otra región.

Las autoridades informaron sobre esta medida después de que se reformaran algunos artículos del Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios y Orgánicos en Costa Rica.

El Poder Ejecutivo pretende agilizar el otorgamiento de certificados de uso de suelo para la instalación de nuevos rellenos sanitarios, ante el cierre de los ya existentes. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Esta decisión significa un fin al pleito en el que se han enfrascado varias municipalidades y el Ministerio de Salud por el Decreto Ejecutivo número 44974-S, que señalaba que no se podía trasladar la basura a otro sitio que superaba los 80 kilómetros desde el punto más lejano hasta el lugar de destino, lo que ha generado la molestia de muchas alcaldías.

La municipalidad de Limón ha estado de acuerdo con el decreto ejecutivo publicado por Salud, pues ya estaba harta de que se depositara basura proveniente de la Gran Área Metropolitana, en su territorio. Contactamos a la alcaldesa, pero nos indicó que estaba en una reunión y que nos brindará una respuesta cuando esté disponible.

Las autoridades de Salud advirtieron que esta medida solo se aplicará a aquellos gobiernos locales que no cuentan con un parque ambiental o que este se encuentre en construcción.

Incluso, aquellas alcaldías cuyos parques ambientales están fuera de operación pueden hacer los traslados de residuos a sitios fuera de la región.

“El traslado de residuos ordinarios hacia parques ambientales para su disposición final no podrá superar un radio de 80 kilómetros desde el punto más lejano del cantón hasta el sitio de destino. En caso de que se requiera superar esa distancia, será obligatorio utilizar una estación de transferencia para optimizar el transporte dentro de la misma región”, indicó Salud.

Municipalidades no deben postergar problemas

Mary Munive, ministra de Salud, advirtió a las municipalidades que esta medida no significa que puedan postergar los problemas, sino que deben buscar una solución para la gestión responsable de los residuos.

“No se trata de tirar la pelota hacia adelante, sino de asumir la responsabilidad y trabajar desde ahora en soluciones reales”, dijo.

La ministra de Salud, Mary Munive, advirtió que esta medida no significa que las municipalidades puedan postergar soluciones para resolver el trasladod de basura a otros sitios fuera de la GAM. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Proyecto en Asamblea Legislativa

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben el funcionamiento del primer biodigestor estatal, cuyo proyecto se encuentra en el Congreso.

Según las autoridades, este proyecto, que fue propuesto por Salud y el Instituto Costarricense de Electricidad y presentado por el oficialismo, busca reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan a los rellenos sanitarios, así como la generación de energía y el ahorro en la gestión de desechos.

En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que busca reducir la cantidad basura que llegan a los rellenos sanitarios y generar energía. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) señaló que este proyecto podría resolver el problema de los residuos. Asimismo, reiteró su apoyo a este tipo de medidas porque son amigables con el ambiente.

Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA, explicó que a través de la gasificación por plasma se descompone la basura en los materiales químicos más elementales como oxígeno, hidrógeno, carbono, hierro, cobre, aluminio, entre otros, sin contaminar el ambiente.

