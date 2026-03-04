¿Ganó en los Chances de este martes? Revise los números ganadores del sorteo del 3 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 3 de marzo su habitual sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones.

Alrededor de las 7:30 p.m. se dieron a conocer los números ganadores de este juego.

Estos son los números y series que salieron de las tómbolas, según el premio:

Premio mayor: 85, serie 871.

85, serie 871. Segundo premio: 74, serie 551.

Tercer premio: 78, serie 654.

Si salió favorecido en este sorteo, ¡felicidades! Aproveche esta oportunidad para cambiar su número y que le entreguen el monto ganado.

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este martes el sorteo de Chances. (cortesia/cortesia)

Puede reclamar su premio en las oficinas de la JPS o en los bancos autorizados. Incluso, puede hacerlo a través de los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado por medio del sitio web de la JPS, espere a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que usted registró en dicha plataforma.

¿De cuánto eran el segundo y el tercer premio?

El segundo premio de los Chances de este martes era de 25 millones de colones.

Por otra parte, el tercer premio era de 7 millones de colones.

Estos montos aumentarán en el sorteo de Chances del viernes. El premio mayor es de 120 millones de colones en por emisión, mientras que el segundo es de 37 millones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los números ganadores del premio mayor, el segundo y el tercero. (JPS/JPS)

En esta fecha no habrá sorteo

La JPS anunció el lunes 2 de marzo que el martes 31 de marzo no habrá sorteo de Chances por motivo de la Semana Santa.

Durante este mes no habrá sorteos extraordinarios, por lo que los montos se mantendrán igual según el sorteo.

El premio mayor de los Chances de los martes es de 160 millones de colones en dos emisiones; los Chances de los viernes, 240 millones de colones en dos emisiones; y el de la Lotería, que se realiza todos los domingos, 175 millones por emisión.

¿Y el Acumulado?

Este martes, el premio Acumulado estaba en 992 millones en dos emisiones. Asimismo la JPS ingresó este martes el Acumulado 2 con un premio inicial de 100 millones de colones en dos emisiones.

En el sorteo, la bolita favorecida fue la de un premio extra por 5 millones de colones que premió la combinación de la serie 313, con el número 62.

Para el próximo sorteo, ambos acumulados incrementarán en 25 millones de colones.

