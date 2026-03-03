Si tiene seguro del INS, revise esto antes de pagar transporte al aeropuerto

Si usted va de viaje pronto y tiene seguro en el Instituto Nacional de Seguros (INS), hay algo importante y útil que usted debe saber.

Normalmente cuando uno tiene un viaje, le pide a un amigo o familiar que lo lleve o recoja del aeropuerto o incluso, solicita un Uber para trasladarse. Pero, ¿sabía usted que si tiene seguro del INS, puede solicitar el servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto sin necesidad de pagar?

Resulta que el INS brinda este servicio para las personas que cuentan con un seguro de la entidad. Si usted necesita transporte desde y hacia su casa, puede solicitarlo; sin embargo, no todos los seguros de INS cuentan con este beneficio y no todos pueden pedir este servicio.

El INS ofrece el servicio de traslado al aeropuerto, que está incluido dentro de un seguro. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuáles seguros incluyen este servicio?

El servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto está incluido en el seguro “G” Multiasistencia Automóviles para vehículos de uso personal tipo sedán, coupé, station wagon, rural y carga liviana.

Pero ojo, este servicio forma parte del plan Plus que ofrece la póliza “G” Multiasistencia Automóviles para vehículos particulares y carga liviana de 0 a 6 años de antigüedad y de uso personal.

Este servicio también se incluye en las pólizas de incendio vivienda Hogar Seguro 2000 y Hogar Comprensivo. Según el INS, las personas que cuentan con estos seguros cuentan con un servicio anual de transporte de forma gratuita.

Aquellas personas que quieren extender este beneficio a cuatro servicios de traslado deben pagar un costo extra.

¿Cubre todo el país?

Este servicio cubre todo el país; sin embargo, hay un detalle importante que los asegurados deben tomar en cuenta a la hora de solicitarlo.

El INS brinda el transporte desde una residencia que esté ubicada en un radio máximo de 40 kilómetros, hasta el aeropuerto.

Si este kilometraje se supera, el asegurado debe pagar la diferencia del costo del servicio directamente al proveedor.

El servicio de traslado al aeropuerto cubre todo el país, pero la residencia del asegurado debe estar dentro de un radio de máximo 40 km, sino debe pagar la diferencia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por ejemplo, una persona desde Cartago puede solicitar el servicio desde su casa hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, pero debe tomar en cuenta que si su residencia se ubica fuera del radio máximo mencionado anteriormente, debe pagar la diferencia.

¿Cómo se solicita?

El asegurado debe solicitar el servicio con un mínimo de 24 horas antes del viaje al número 800-800-8001 de Multiasistencia del hogar y automóviles del INS que está disponible las 24 horas, todos los días.

Se debe brindar información como el día y la hora de partida y llegada de su vuelo y números de vuelo y aerolínea y además, debe remitir de forma electrónica la copia del tiquete aéreo.

El INS coordinará el envío de un vehículo con autorización vigente para trasladar tanto al asegurado como sus acompañantes al aeropuerto desde su lugar de residencia y viceversa.

Es importante mencionar que este servicio solo opera para vuelos internacionales y se puede realizar máximo cuatro traslados al año.

Además, el asegurado debe ir en el vehículo y al viaje, de lo contrario, este servicio no se prestará.

El asegurado debe llamar para solicitar el servicio y brindar los datos para que el INS coordine el transporte. (Cortesía Aeris Holding/Cortesía Aeris Holding)

