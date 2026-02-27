Hillary Clinton rompe el silencio sobre Epstein y defiende a su marido

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton declaró este jueves que estaba segura de que su marido, el expresidente Bill Clinton, no sabía nada de los crímenes del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y exigió que el presidente Donald Trump preste declaración bajo juramento.

Bill Clinton comparecerá el viernes, un día después que su esposa, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

Tras horas de preguntas de los congresistas, que Hillary Clinton calificó de “repetitivas”, la veterana política, de 78 años, también respondió a periodistas sobre su confianza en su marido.

“¿Está usted 100% segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?”, le preguntó una reportera, a lo que Hillary Clinton respondió: “Sí, lo estoy”.

Hillary dijo que no conocía personalmente a Epstein, que no recuerda haberlo visto y que solo conoció circunstancialmente a la compañera y compinche de Epstein, Ghislaine Maxwell, la única persona convicta en ese escándalo internacional.

La audiencia fue a puerta cerrada, lo que provocó la frustración de la ex primera dama y de los demócratas.

Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado.

Tanto republicanos como demócratas obligaron a los Clinton a testificar, bajo amenaza de desacato.

El Departamento de Justicia liberó registros donde aparece el expresidente Bill Clinton en contextos sociales con Epstein. (AFP /AFP)

“Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente”, había dicho la veterana dirigente en la red X.

Los demócratas acusan por su lado al Departamento de Justicia de sacar del dossier Epstein afirmaciones de una mujer de su círculo contra Trump.

Aviones y piscinas

La audiencia fue suspendida brevemente después de que se filtrara una foto de Clinton en la sala, difundida por un comentarista conservador, Benny Johnson, en X.

La foto le habría sido pasada por una congresista republicana, Lauren Boebert, lo que provocó una situación “muy molesta”, explicó Hillary Clinton.

“La declaración se está grabando en video y se dará a conocer íntegra. Hillary quería que se hiciera EN VIVO por televisión” recordó ese comentarista en su cuenta de X.

Hillary Clinton dijo que esperaba que la grabación de su audiencia fuera difundida “lo antes posible”.

Esta fotografía facilitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein, un acaudalado financista que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual, y a Ghislaine Maxwell (HANDOUT/AFP)

Desde hace años, fotos y documentos en los que aparece Bill Clinton en el avión privado de Epstein, o en fiestas organizadas por el magnate, han salido a la luz pública.

El expresidente ha reconocido que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada caribeña.

Bill Clinton y el presidente Trump, ambos de 79 años, aparecen de forma destacada en el más reciente lote de documentos gubernamentales difundidos en relación con Epstein, pero cada uno ha afirmado que rompió lazos con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

Foto tomada en un lugar no revelado y publicada el 9 de agosto de 2021 por el Condado de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, muestra (de izq. a der.) al entonces príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto. Nuevas revelaciones la semana pasada parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido. (HANDOUT/AFP)

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

A puerta cerrada

La socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, de 64 años, está recluida en una cárcel de alta seguridad.

Maxwell acudió a la boda de la hija de Hillary y Bill Clinton, Chelsea, pero en realidad estaba allí como acompañante de otro invitado, reveló la demócrata.

Más problemáticas son las fotos recientemente divulgadas en las que el exmandatario aparece en lugares como una piscina, rodeado de mujeres jóvenes.

Maxwell compareció por videoconferencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara a principios de este mes, pero se negó a responder a ninguna pregunta, invocando su derecho a no autoincriminarse.

Su abogado, David Markus, dijo que Maxwell estaría dispuesta a hablar públicamente si Trump le concediera el indulto.

Jeffrey Epstein rodeado de tres mujeres no identificadas. (AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS/AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

Markus también afirmó que Trump y Bill Clinton son “inocentes de cualquier irregularidad”.

“Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”, señaló.

Epstein cultivó una red de poderosos ejecutivos empresariales, políticos, celebridades y académicos, y la publicación de los archivos ha tenido repercusiones en todo el mundo, incluidas las detenciones en el Reino Unido del expríncipe Andrés y de Peter Mandelson, exembajador ante Estados Unidos.

Varios estadounidenses prominentes han visto dañada su reputación por sus amistades con Epstein y han dimitido de sus cargos, pero nadie aparte de Maxwell ha afrontado consecuencias legales.