La policía británica detiene al príncipe Andrés por el caso Epstein, esto es todo lo que se sabe

La policía británica detuvo este jueves 19 de febrero al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, en el contexto de una investigación vinculada al caso Jeffrey Epstein, informó la BBC.

El arresto se produjo en Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde reside el exduque de York. Según reportes de medios británicos, agentes de paisano ingresaron a la propiedad a primera hora de la mañana y realizaron registros en el lugar.

El príncipe Andrés abandonó su título y honores en medio de señalamientos por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. (DANIEL LEAL/AFP)

Investigación por presunta mala conducta

De acuerdo con el comunicado de la policía de Thames Valley, un hombre de unos sesenta años fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Las autoridades indicaron que el detenido permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias.

Aunque la policía no reveló oficialmente la identidad del arrestado, la BBC señaló que se trata del príncipe Andrés.

Las pesquisas se intensificaron tras la reciente publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionados con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Entre los señalamientos se investiga si Andrés habría compartido información sensible mientras ejercía como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.

Nuevas revelaciones y presión política

Medios como Daily Mail detallaron que parlamentarios británicos han pedido una investigación exhaustiva ante la gravedad de las acusaciones.

Además, se analiza la presunta organización de encuentros durante viajes oficiales y comunicaciones que habrían involucrado a terceros vinculados a Epstein.

El arresto coincide con el cumpleaños número 66 del príncipe Andrés, quien en los últimos años perdió sus títulos militares y funciones oficiales tras el escándalo por su relación con Epstein.

La investigación continúa activa y las autoridades señalaron que proporcionarán información actualizada conforme avance el proceso.

Nuevas fotos de Jeffrey Epstein revelan nexos con famosos (AFP/AFP)

Nota realizada con ayuda de IA