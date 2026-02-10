Deportes

Franck Ribéry responde tras ser vinculado a archivos del caso Epstein

Franck Ribéry busca proteger su imagen luego de que un documento anónimo lo vinculara con los archivos del caso Epstein

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Franck Ribéry, exfigura del Bayern Múnich y de la selección de Francia, volvió a ser noticia luego de que su nombre apareciera en documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

La información surgió a partir de un archivo anónimo fechado en 2019 que llegó a manos de la prensa francesa.

LEA MÁS: Brandon Aguilera, jugador de Rio Ave, recibe buena noticia en medio del duro momento que está viviendo

La postura legal del exfutbolista

Ante esta situación, Ribéry decidió presentar una denuncia, según confirmó su abogado, Carlo Alberto Brusa.

Franck Ribéry se encuentra nuevamente envuelto en la polémica. (CHRISTOF STACHE/AFP)

El representante legal señaló que el exjugador rechaza cualquier vínculo con el caso y advirtió que estas menciones pueden afectar seriamente su imagen pública, además de recalcar que no existe prueba alguna que lo relacione con los hechos.

LEA MÁS: Muere Juan Luis Valverde Calderón, colaborador de la Liga de Ascenso

El origen del documento mencionado

De acuerdo con el abogado, la referencia a Ribéry proviene de una carta de denuncia enviada a autoridades de Estados Unidos por una mujer que menciona a varias personas. Según la defensa, el contenido carece de credibilidad y sustento probatorio.

Una carrera marcada por éxitos y controversias

Ribéry se retiró del fútbol profesional en 2022 y es recordado por su exitosa etapa en el Bayern y con la selección francesa.

Su trayectoria también estuvo marcada por otra polémica, el caso de 2009 conocido como “affaire Zahia”, en el que fue acusado de mantener relaciones con una menor de edad, proceso del cual fue absuelto en 2014.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Franck RibéryJeffrey EpsteinFrancia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.