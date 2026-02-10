Franck Ribéry responde tras ser vinculado a archivos del caso Epstein

Franck Ribéry, exfigura del Bayern Múnich y de la selección de Francia, volvió a ser noticia luego de que su nombre apareciera en documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

La información surgió a partir de un archivo anónimo fechado en 2019 que llegó a manos de la prensa francesa.

La postura legal del exfutbolista

Ante esta situación, Ribéry decidió presentar una denuncia, según confirmó su abogado, Carlo Alberto Brusa.

Franck Ribéry se encuentra nuevamente envuelto en la polémica. (CHRISTOF STACHE/AFP)

El representante legal señaló que el exjugador rechaza cualquier vínculo con el caso y advirtió que estas menciones pueden afectar seriamente su imagen pública, además de recalcar que no existe prueba alguna que lo relacione con los hechos.

El origen del documento mencionado

De acuerdo con el abogado, la referencia a Ribéry proviene de una carta de denuncia enviada a autoridades de Estados Unidos por una mujer que menciona a varias personas. Según la defensa, el contenido carece de credibilidad y sustento probatorio.

Una carrera marcada por éxitos y controversias

Ribéry se retiró del fútbol profesional en 2022 y es recordado por su exitosa etapa en el Bayern y con la selección francesa.

Su trayectoria también estuvo marcada por otra polémica, el caso de 2009 conocido como “affaire Zahia”, en el que fue acusado de mantener relaciones con una menor de edad, proceso del cual fue absuelto en 2014.