Muere Juan Luis Valverde Calderón, colaborador de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso lamenta el fallecimiento de Juan Luis Valverde Calderón

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El deporte nacional atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Juan Luis Valverde Calderón, allegado y colaborador de la Liga de Ascenso (Liasce).

La noticia fue dada a conocer este martes mediante un comunicado.

El mensaje de la Liga de Ascenso

A través de sus redes sociales, la organización expresó sus condolencias en un mensaje por parte de la asamblea, el comité director y personal administrativo.

El estadio Fortunato Atencio fue la sede del Puerto Golfito de la Liga de Ascenso.
La triste noticia fue anunciada la mañana de este martes.

“Nuestras más sinceras condolencias, paz y fortaleza a sus familiares“, escribieron.

Reconocimiento a su aporte al fútbol

Valverde fue una figura cercana a la estructura administrativa de la liga, dejando una huella de compromiso y apoyo al desarrollo del fútbol de ascenso.

La Teja se une a las condolencias y expresa fortaleza a los familiares y allegados en este duro momento.

