Muere Juan Luis Valverde Calderón, colaborador de la Liga de Ascenso

El deporte nacional atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Juan Luis Valverde Calderón, allegado y colaborador de la Liga de Ascenso (Liasce).

La noticia fue dada a conocer este martes mediante un comunicado.

El mensaje de la Liga de Ascenso

A través de sus redes sociales, la organización expresó sus condolencias en un mensaje por parte de la asamblea, el comité director y personal administrativo.

La triste noticia fue anunciada la mañana de este martes.

“Nuestras más sinceras condolencias, paz y fortaleza a sus familiares“, escribieron.

Reconocimiento a su aporte al fútbol

Valverde fue una figura cercana a la estructura administrativa de la liga, dejando una huella de compromiso y apoyo al desarrollo del fútbol de ascenso.

La Teja se une a las condolencias y expresa fortaleza a los familiares y allegados en este duro momento.